香港回歸25周年，今天是第6任行政長官李家超帶領其管治班子上任的第二天，香港送走瘟神庸官，迎來新氣象，開啟新篇章，團結社會各界力量，良政善治，積極解決社會深層次矛盾，發展經濟，解決民生，發揮香港獨特優勢，融入國家發展大局，確保香港繁榮昌盛，市民安居樂業，東方之珠定能綻放更璀璨的光芒。

大家有目共睹，自稱「好打得」的剛卸任行政長官林鄭月娥作風強悍，敢於任事，確實是十分勤力。但是林鄭只打過一份工，令她的視野較為單一化，對香港社會的多種矛盾缺乏深入認識。

「香港民意研究所」在5月31日至6月5日進行調查，以電話隨機訪問1,000個市民，顯示林鄭評分連升3個月，由3月初低位26.6分上升至最新36分。然而，有27%受訪者給予林鄭0分。

事實上，林鄭和她的管治班子在處理反修例風波、土地房屋、安老院舍、防疫抗疫、滅鼠等的表現差強人意，林鄭及其管治班子欠缺親和能力，根本無法凝聚市民對關注問題的共識和支持。

幸好中央及時出手救香港，主導《港區國安法》的立法，國安寶劍高懸，反中亂港分子偃旗息鼓，紛紛外逃或轉往地下，社會逐漸恢復穩定，市民重享安定的生活。特區政府撥亂反正，正本清源，履行憲制責任完善選舉制度，把一些不愛國或勾結外部勢力的無良政棍排除在政治體制之外，以行政主導，改善行政立法關係，維持憲制秩序和法治秩序，堅決落實愛國者治港，維護國家主權、安全、發展利益，保持香港長期繁榮穩定。

國家領導人出席慶祝香港回歸25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮，展現出中央對行政長官李家超的肯定和信任，以及對新一屆特區政府寄予厚望。更體現中央對香港工作的重視和對香港同胞的關心關懷，並展示中央對「一國兩制」實踐成就的充分肯定和對香港未來發展的全力支持。這也是對香港社會熱切期盼的回應，將鼓舞愛國愛港人士的士氣和信心，增強香港同胞對中央的擁護和真摯情感，提升港人對國家的認同、歸屬和自豪感。

香港已實現「由亂到治」的重大轉折，正處在「由治及興」的關鍵時期，新一屆特區政府凝聚民心，團結社會各界力量，良政善治，堅定實施「愛國者治港」原則，努力落實中央指示，解決香港深層次的矛盾，鞏固和提升香港國際金融、貿易、航運中心的地位，積極推動創科、國際法律服務等的發展，把握香港的獨特優勢，融入國家發展大局，開啟具有香港特色發展的新篇章，維護國家的主權、安全和發展利益，保障香港的繁榮穩定、長治久安，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。筆者呼籲廣大市民全力支持特區政府依法施政，努力為人民謀幸福。