正論：又見豬殼丟陋街　積弊不能延今屆

儘管新政府甫上場即遇颱風「暹芭」襲港，但市面平靜，秩序井然，反映新班子應變力強，不會重蹈前朝一打風即倒瀉籮蟹的覆轍。然而，食環署似乎仍未瞓醒，市民又見豬殼亂丟街頭，隨時又引來群鼠開餐的驚嚇場面。一而再，再而三，食環署何時才肯洗去懶政怠政作風？

昨日8號風球高懸期間，有市民向本報投訴，指新蒲崗彩虹道一間兼賣豬肉蔬果的雜貨店外，有大量新鮮豬殼堆在店外無人理會，疑因「放風假」致店舖無人接收豬殼，引來蒼蠅圍繞，更恐招來老鼠開餐。經本報跟進事件後，涉事店舖火速接收豬殼，惟豬殼被隨地放置已有一段時間，要是仍然照常出售，絕對不合衞生，難保不會有顧客進食後感到不適。

一節見則百節知。即使本報多次圖文並茂報道豬殼亂丟引來群鼠狂噬的情況，但負責監管執法的食環署依然無動於衷，以致同類情況不絕上演。最經典莫如秀茂坪街市和黃大仙大成街街市，工人入夜後竟將已屠宰好的豬殼隨意放在街市肉檔前的地面，地面骯髒不用說，最駭人是引來大群老鼠圍着豬殼開餐，「群鼠噬豬殼」令人猶有餘悸。

備受千夫所指的食環署當時信誓旦旦會加強滅鼠，又煞有介事稱會嚴肅跟進，檢控違例檔販。詎料言猶在耳，豬殼依然隨街亂丟，證明署方冇心冇肺冇靈魂。老鼠愈滅愈有更是荒謬，目前食環署滅鼠成本高達過萬元一隻，卻依然沒有成效，大街小巷依然是老鼠樂園。到底署方有沒有認真做好份工，官僚有沒有將公眾衞生放在心上，不言自明。

再說，豬殼被隨意亂丟肯定不是個案，極可能是不成文慣例。若同樣情況放諸二、三十年前，市民可能見怪不怪，惟時移世易，市民的衞生意識已大大提高，疫情下更是講究清潔和消毒，偏偏業界「不理好醜，但求就手」便將鮮肉隨處擺放，隨時導致市民病從口入。食環署作為監管及執法部門，絕對有權有責要求業界提升衞生意識，對違例商戶加強檢控。偏偏事與願違，每次都是傳媒揭發、市民投訴，署方才不情不願事後做騷。試問如此敷衍塞責，環境衞生怎麼可能不是每況愈下？食物安全怎麼可能不叫人提心吊膽？

事實上，食環署懶政怠政已成痼疾，不僅長居投訴最多的政府部門前列位置，更多次被申訴專員公署開腔炮轟。早前公署才直斥食環署以每半年一個周期進行鼠患指數調查，容易出現數據滯後，無法反映實況；部分前線人員對正確使用有毒鼠餌理解嚴重不足，沒有在包裝袋打上用作散發香味的小孔，影響成效；甚至外判清潔商在「過往服務表現」評分中得0分，居然一樣成功獲食環署批出合約。「胡混度日，尸位素餐」八個大字，寫在牆上。

不管怎麼說，特區已進入新篇章，食環署此等廢衙門亦必須徹底改造，決不能將前朝積弊延續到今屆。須知道，市民對新政府是有期望的，一堆豬殼，一群老鼠，足以打擊管治威信。明乎此，解決民生問題，改善環境衞生，從整頓食環署入手，不能再拖！