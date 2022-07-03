世界視線：人權自由如浮雲　錯信歐美自掘墳

擾攘多時後，土耳其終於向芬蘭和瑞典加入北約開綠燈，預料芬瑞兩國將迅速獲批加入這個軍事聯盟。根據上述3方簽署的備忘錄，芬蘭、瑞典認定安卡拉的眼中釘、庫爾德工人黨是恐怖組織，並將在考慮證據和情報後，迅速處理土國對涉嫌恐怖主義者的驅逐或引渡請求。芬蘭及瑞典嘴上掛滿人權自由，現在為加入北約卻可以一個「屈尾十」改變立場，可憐庫爾德人則被出賣得徹徹底底。

人口超過3,000萬的庫爾德人，多年來散居在土耳其、伊拉克、伊朗及敍利亞。兩次伊拉克戰爭，庫爾德人為美軍拚命；近年歐美又以對抗回教極端組織伊斯蘭國為由，支持庫族部隊深入敍利亞，欲推翻該國總統巴沙爾‧阿薩德。惟庫爾德人為西方打生打死，卻一次次被無情出賣。2019年10月，時任美國總統特朗普突然宣布將美軍撤出敍利亞北部，結果土耳其立即對該區的庫爾德人展開名為「和平之泉」的軍事打擊，當時歐美輿論紛紛譴責特朗普出賣盟友。

時移世易，近年大量庫爾德人到瑞典和芬蘭生活，兩國政府當然要向土國說教一番，例如批評土方侵犯庫爾德人權利，又拒絕土方對庫爾德工人黨成員的引渡要求。土國總統埃爾多安對此氣得咬牙切齒，結果一場俄烏戰爭令其掌握討價還價籌碼。一輪拉鋸後，芬蘭、瑞典突然對安卡拉的要求照單全收。芬、瑞入約成事後，美國總統拜登立即感謝埃氏，五角大樓也暗示支持向土國出售一批新F16戰機。埃氏之所以突然點頭，相信很可能是美國在背後作出妥協，土耳其有望添置F16外，F35也可能有戲。

由此可見，歐美在不影響切身利益時，往往會站在道德高地侃侃而談；但當感受到切膚之痛或威脅時，割席可真是毫不猶豫的。過往為美國賣命的國家或民族，無一不被山姆大叔出賣：阿富汗為美國打了蘇聯10年，伊拉克也為美國打了伊朗10年，文中所提及的庫爾德人更是慘被「過幾戙」，現在的下場可教人不勝唏噓，而最新的烏克蘭也恐怕會步上它們後塵。有人曾說，當美國的敵人會有危險，但當美國的朋友卻是會致命。