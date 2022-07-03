功夫茶：疫監豈能一刀切　奈何官員心似鐵

本港疫情呈現反彈趨勢，尋日新增嘅本地確診宗數依然超過2,000宗，達到2,084宗。雖則話港府經已完成換屆，喺新人事新作風下，本港或有一番新氣象；之不過新班子都只係上任咗兩日，上屆政府制訂嘅防疫措施甩漏太多，而且相當僵化，例如話「疫監」安排咁，並唔係話一時三刻就可以扭轉。呢嗱！近日又有缺乏生活自理能力嘅殘障人士，被當局「一刀切」送入亞洲博覽館檢疫中心，引起家屬憂慮同團體批評！所謂「法律不外乎人情」，更何況係防疫措施，官員梗係要識得根據實際情況變通啦！

是咁的！香港耀能協會盛康園日前爆發疫情，多位患上罕見病、缺乏自理、語言同活動能力嘅院友，因為變咗密切接觸者，結果被當局送咗去亞博館坐疫監，而且家屬同職員都唔可以陪同！其中一位女院友嘅媽媽向本報透露，女兒「由起床開始」就需要別人照顧，而且女兒唔太能夠用完整句子表達自己嘅需要，今次更加係第一次獨自面對新環境，令佢非常擔心！值得注意嘅係，嗰位女院友查實喺今年2月曾經確診，情況比起今次嚴重，更加需要隔離，但當時僅被安排在家隔離；偏偏今次只係密切接觸者，當局卻勞師動眾送佢到亞博館檢疫中心，實在令人費解！

嗱！有關注組織批評，當局安排殘疾院友去亞博館檢疫，係一件「極危險」嘅事，因為院友根本唔可能自行照顧自己，分分鐘發生意外，又認為當局應該安排院友原址隔離！查實咁講係幾有道理，雖然社署講明亞博館會有外判照顧專隊負責照顧隔離人士，衞生署都會提供醫療支援，功夫茶亦唔係想質疑外判照顧專隊嘅專業能力；之但係由熟人照顧，就點都好過交畀陌生人照顧；畢竟家屬同院舍職員一直照顧住相關院友，溝通自然比較順暢，甚至已經有默契，院友亦唔使承受面對陌生環境時嘅壓力！

再講，喺亞博館檢疫中心接受隔離嘅人數並唔少，外判照顧專隊嘅能力再強，都肯定會分身乏術！就算當局聲稱每4個鐘就會檢查長者同殘疾人士嘅維生指數，但好多急病並唔係咁容易就檢查得到！更何況，所謂意外就係意料之外，一旦出現急病，幾分鐘足以奪人性命，莫講話4個鐘間隔，就算每個鐘檢查一次，都未必確保院友絕對安全，隨時一失足成千古恨！

講到底，防疫措施又邊能夠「一刀切」，肯定要根據實際情況去變通，先可以真正急民之所急！往屆官員最為人詬病嘅地方，就係「心似鐵」，唔肯聽人勸；表面上係硬頸，查實就係懶，皆因要識變通，往往會做多好多工夫，結果啲官員懶得做！現屆官員要引以為鑑，懂得因時制宜、因人制宜，每樣工作都行多步，制訂出最合適嘅政策，抗疫方能事半功倍！