習近平訪港提出香港要鞏固提升國際金融、航運、貿易三大中心，也要建設國際創新科技中心，這應該是中央政府對香港發展要求的最新版本。表面上看，是三舊一新，但在新的國際形勢與挑戰底下，無論新舊都不可能故步自封，都要有新的理念、新的發展格局。

以航運與貿易為例，香港在新冠疫後便不能只是恢復，也難以從恢復中把以往的成就重建。國際形勢的變化，一是國際供應鏈受疫情衝擊，開始調整，全球化的趨勢正在逆轉，但同時中國內地和東南亞的生產基地重要性提高。二是烏克蘭之戰，美國與西方正加速把世界和國際市場分割，重演冷戰的舊貌。香港與內地容易陷入美國與西方的制裁之中，發展將會受限制。

一如國際金融市場的發展，香港不應放棄原有的西方市場，但不能不防西方用政治制裁來打擊香港的航運和國際貿易。與西方為主的全球化供應鏈的連接應盡量恢復，在西方還未全面顛覆全球化供應鏈之前加緊搶佔市場，使之更難從全球化供應鏈倒退與脫鈎。特別是在當前高通脹危機下，西方受國內政治限制，不敢過於以政治替代經濟。

與此同時，香港應積極開拓新的航運、新的國際貿易，例如航運方面增加對新興國家的連接。像內地中歐班列正轉南向東南亞、南亞，更趨多式聯運的靈活發展。香港可與珠三角加強中歐班列以達俄羅斯，南下印支半島，以及從中亞轉入西亞、印度、中東一線，利用西方制裁形成的市場空間和當地重建和發展的契機。

珠三角在中歐、中亞班列以至與印支半島的連接一直落後於江浙和西南各市，香港大可以大灣區的名義帶頭推動，以香港作為樞紐。一是利用沿海鐵路，通往北部灣入越南；二是經湘桂通雲南至中老、中緬經濟走廊；三是接日韓沿海，通往東南亞；四是連上俄羅斯遠東海港。香港可發展俄羅斯、中亞、中東與西亞、南亞與中國內地、東亞、東南亞的貿易樞紐，利用香港地緣優勢，進行海陸空多式聯運網絡的重組。東盟已是中國內地最大貿易夥伴，香港與東南亞有長期的緊密關係，當地發展潛力巨大，也是內地供應鏈的主要配套基地。香港把航運、貿易以及國際金融轉向東盟，應是長期優勝的戰略。

把舊的內容更新改變，香港的航運貿易還可另創新天。