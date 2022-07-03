反修例暴亂的發生和平息，《港區國安法》的實施，中央全面管治權的落實，「愛國者治港」首先在選舉制度方面通過改革而落地生根，這是香港回歸後貫徹「一國兩制、港人治港、高度自治」發生決定其命運的歷史轉折點。這件大事發生在「五十年不變」的第25年，故有香港「一國兩制」上半場、下半場之說。

當然，上半場與下半場並非截然分明，而是在有序轉折，逐漸過渡，最終實現由亂而治、由治及興，讓一度走樣變形的「一國兩制」重上正軌，行穩致遠，實現良政善治。

上半場的問題已經充分暴露，下半場的任務是要實實在在地解決問題。上半場充分暴露的問題有不少是表面現象，是亂亂哄哄的熱鬧和喧囂，是明目張膽的搗亂和破壞，是反對派似乎很有氣勢、很得「民心」、想幹啥就幹啥……對此，港府不是束手無策，就是樂得順水推舟。所謂「透過現象看本質」，這些表面現象反映的本質也即深層次、結構性矛盾也隨之充分暴露。

表面之亂容易解決，由亂而治不難實現，對此中央管治權力量、國安法力量是鐵掃帚，反對派勾結外國勢力搞出亂七八糟的危險局面，鐵掃帚一掃即光。而中央現在要求香港由治及興，就不是一掃兩掃就能夠實現的，事情要進入深層次，進入深水區。所謂深層次、深水區，就是英國建構的經濟基礎、上層建築的制度架構方方面面和中央要求的「一國兩制」的矛盾衝突。「一國兩制」本身是矛盾統一體，是矛盾對立統一規律的產物。「統一」就是「一國」憲制，「矛盾」就是「兩制」——社會主義和資本主義。矛盾對立、統一有其絕對性——必然有鬥爭，也有其相對性——「一國」框架內兩制矛盾有其「張力」和空間。

回歸後，中央為了香港繁榮穩定，對兩制矛盾反映出的反對派進攻，盡可能張大空間和包容，反對派得寸進尺，衝擊中央底線，要摧毀「一國」，導致你死我活，最終攤牌！