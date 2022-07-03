興亡莫問前朝事，江水東流去不還。香港慶祝回歸25周年之際，英美又在一旁說三道四。英國首相約翰遜指中國未能遵守《中英聯合聲明》的承諾實行「一國兩制」，英國不會放棄香港；美國國務卿布林肯則指北京訂立《港區國安法》後，香港自治被削弱。盎格魯撒克遜人隔洋一唱一和，儼然以香港的主人自居。

其實了解歷史的人都知道，一國兩制是中方的承諾，壓根兒與英方無關。英國一直的企圖是「以主權換治權」，而不是一國兩制，當年已被鄧小平嚴詞拒絕。強勢如戴卓爾夫人也在北京狼狽摔了一跤，約翰遜又何德何能「不放棄香港」？當然，英方可以利用BNO攪局，可以接收黃絲黑暴，但絲毫無阻中方落實全面管治權，為香港撥亂反正的決心。相反，那班離心離德的黃絲黑暴投奔英國，香港正好可以減少阻力重新出發，何樂而不為。

須知今時不同往日，香港已不再是西方殖民者的樂園。回歸之初，中央顧慮重重，不該管的固然避而遠之，連該管的也撒手不理，導致各種問題日積月累，尾大不掉。曾有一段時間，外部勢力可以隨便插手香港事務，甚至可以用自己的法律對香港實行長臂管轄；反而中方在香港事務上似乎毫無發言權，只要發表任何談話和意見，都會被批評破壞一國兩制、違反《基本法》。難怪有人曾經懷疑，香港竟是誰家天下？直至爆發反修例黑暴，反中亂港勢力奪權陰謀徹底暴露，中央才果斷祭出國安法反擊。

所以說，禍兮福所倚，福兮禍所伏。雖然黑暴令香港遭受重創，但也促使中央下定決心撥亂反正，從這個角度看，壞事確實可以變好事。香港由亂而治，逐漸走回正軌，英美當然不高興，惟不高興歸不高興，香港事務已與他們無關，充其量也只能打打嘴炮，改變不了任何事實。他們精心培植的政治勢力幾乎被連根拔起，有人受到法律制裁，有人狼狽逃竄，有人銷聲匿迹，還能有甚麼作為？

還是毛主席說得對，人民大眾開心之日，就是反革命分子難受之時。香港進入「一國兩制」五十年不變的下半場，開啟新時代、新篇章，前景值得期待。英美作為海盜背景的特性，自然不甘心退出歷史舞台，自然還會指手畫腳，但面對強勢崛起的中國，他們已經力不從心，不管如何說三道四，都無關宏旨。