李家超政府上任首日即遇到颱風襲港，原定昨日開放的香港故宮文化博物館也要延至今日開放，有口痕友謂：「係咪腳頭唔好、開局不順呀？」筆者倒不作如是觀，反而覺得一場颱風往往可以見到管治效率，香港在8號風球期間沒有亂事發生，證明新政府有執行力。

反觀林鄭政府任內有兩次10號風球襲港的紀錄，分別是2017年8月23日超強颱風「天鴿」，以及2018年9月16日超強颱風「山竹」，每次皆無可避免引發極大混亂，香港幾近癱瘓，怨聲載道。即使撇開10號風球等異常例子不談，去年10月「獅子山」襲港，天文台「唔掛又掛」8號波，由最初的3號風球威力恍如8號引致棚架倒塌壓死女工後，天文台仍堅持改掛8號風球的機會不大。詎料言猶在耳，卻在風力及雨勢明顯減弱的情況下改掛8號波，而且口徑一改再改，由中午或改掛3號風球，數度改口至午夜前仍維持8號風球，令人無所適從。更不堪的是，天文台不斷在黃雨、紅雨、黑雨之間轉換，結果引發更大災難，打工仔、家長、學童慘被玩殘。

今次「暹芭」襲港，市面大致平靜，最大的災難可算是一艘工程船於香港西南約160海里發生事故，船身斷開兩截，約30名船員棄船逃生。政府飛行服務隊奉召出動救援，出事位置正是「暹芭」風眼，海面巨浪高逾十米，但仍成功救起多名船員，可見救急扶危，反應迅速。

李家超是首位紀律部隊出身的特首，其班子內亦有司局長同樣出身，不知是否這樣，令所有紀律部隊士氣大振，飛行服務隊今次的表現絕對不比其他紀律部隊遜色。可以說，只要新政府繼續發揮有如紀律部隊般的機動應變能力，迅速解決民生難題，市民必會心悅誠服。