6月30日，香港新冠肺炎的感染個案，單日超過2,000宗，嚴重程度遠超內地任何一個城市；同一天，又有颱風襲港，整日陰雨綿綿。不過，國家主席習近平伉儷仍是如期到來，參加香港回歸祖國25周年慶典。自從爆發新冠疫情，兩年多以來，國家主席一直留在內地，不曾出訪。今趟特地到訪香港特別行政區，可見國家對香港的重視。

本城位處太平洋海岸，不可能不碰上颱風；同樣道理，香港置身於中西陣營角力的風口浪尖，不可能不遇上考驗。「一國兩制」是新生事物，香港是世界上第一個實驗場，25年一路走來，殊不容易，即使磕磕碰碰，要歷經火焚，再劫後重生，也是其理固然之事。古往今來的偉大實驗，哪一個不是經過無數挫折，方能成功。

新加坡跟香港是姊妹城市，過去四分之一個世紀，本城發展的步伐確是不如人家，但獅城不是大國角力場，也不必接受新體制的考驗，所以道路走得比香港順遂，亦是合情合理。香港特區就像一個新生孩子，生於憂患，歷經磨難，才能為將來享受安樂的時光打下基礎。當然，香港人也是時候要擺正方向，好好自強自立，年輕時多受折騰，是磨練，若然步入壯年、中年，還不停受折騰，那就是苦命了。古人說：「三十而立，四十而不惑」，跨過25歲，特區就逐步邁向而立之年，應該要摸索出自己的道路來。

不少反中亂港者終日叨唸着，說「一國兩制」已遭拋棄。國家主席習近平在訪港的談話中，卻已一錘定音，他說「一國兩制」是偉大構思，行之有效，絕對不會變色。香港人只要認清目標，堅持走下去，哪怕道阻且長，最終也必然可以到達目的地。