坊間近日無厘頭地吹起一股擔心廣東話會被消滅的怪風，事緣有美國政府資助的國際宣傳機構指，有來自香港的所謂捍衞粵語組織，擔憂新任教育局局長蔡若蓮會扼殺廣東話在港的生存空間，理由是有人過往曾發表不利廣東話的言論。黃帝唔急，但一班心急太監卻成功把焦慮「推到上報」。

黃絲黑暴從來都是自掩一隻眼睛看世界，上述所謂捍衞粵語組織的召集人翻出新任教育局局長的舊帳，指有人可能會推普廢粵，這沒錯是比生安白造太子站死了人、新屋嶺有性侵，來得較為有點事實根據，但正如一位已着草英國的黃絲KOL向來的批語，香港人在政治上的程度只屬幼兒班。皆因一個官員坐正前的發言和取態，並不代表其上任後的處事態度，這一點從有人對一地兩檢的看法覺昨非而今是；有人表示可以探討縮短抵港檢疫隔離日數，也不怕會共赴黃泉等，可資證明。

「推普廢粵」的議題早年也在廣州泛起過一陣漣漪，香港媒體亦有報道，但不難發現時至今日，電視台做的街訪，當地人講廣東話者不在少數，因為語言並不是一種能隨意刪除的事項，何況廣東話的特色之一正是充滿生命力。黃絲「單眼佬看世界」的杞人憂天若非與美國政府泵水宣傳組織大唱雙簧，替7‧1及新一屆政府「贈興」，就是真心膠。

不要忘記，新一屆特區政府未來5年是要「由治及興」，廢粵有甚麼迫切性？會有婦人真的那麼不識趣，平白無端搞些藉口出來，好讓外部勢力借題發揮煽動無知黃絲黑暴又再放火堵路嗎？政治智慧如此之低的人，若非今已在野，便是一如黃絲黑暴般只能胡謅瞎扯。相比起胡說八道的渲染廢粵擔憂，上述召集人怎麼不擔心自己會重演當年佔領語文中心的反文明式暴徒劣行呢？