香港回歸祖國25周年，正是芳華正茂、建家立業的時機。在中央支持下，香港歷經風雨後已「浴火重生」，英美兩國卻急忙唱雙簧污衊香港。英國首相約翰遜抹黑中方不遵守《中英聯合聲明》的承諾實行「一國兩制」，威脅香港的人權自由和繁榮。美國國務卿布林肯亦發聲明，誣衊《港區國安法》損害自治、剝削人權自由，更指中央和港府已不再視民主、自由及傳媒獨立為願景的一部分。

英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，根本不存在所謂「承諾」。一再拿「聲明」說三道四，暴露過時的殖民主義心態，亦對自身存在問題與斑斑劣迹視而不見，極其虛偽。而美國漠視自身國安法例更嚴更多，動輒把民主人權掛在嘴邊，卻助長境內種族不平等、忽略不人道的霸權黑歷史。

一國兩制是經過實踐反覆檢驗，符合國家、民族根本利益，得到港人擁護，也獲國際社會普遍贊同。習主席訪港時提到「4個必須」與「4點希望」，強調中央將長期堅持一國兩制方針不會變，堅持中央全面管治權和保障特別行政區高度自治權相統一，為處在由治及興新階段的香港發展擘畫藍圖，為一國兩制行穩致遠指明方向。

主席的講話無疑是穩定港人信心，為香港繁榮穩定注入強大力量。對新一屆政府提出的4點希望更是切實點出需要，希望政府能把握國家「十四五」規劃、粵港澳大灣區、一帶一路等重要發展機遇，解決民生問題，回應市民盼望，讓市民都堅信，只要辛勤工作，就完全能改變自己和家人的生活，做到「善拚敢贏」，攜手創造美好的未來。多謝英美關心，在一國兩制下的香港，我們比你們活得更好。