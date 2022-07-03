上月27日，金鐘政府總部又響起高官調動的音樂椅，政府公布新一輪部門秘書長級官員大調動，涉及15名公務員之首，12人7月1日上任，其餘3人在稍後時間到位。

新一輪秘書長級官員的調動，配合第6屆政府領導班子就任，時間啱啱好。喜見行政長官李家超為落實「以結果為目標」的施政新風，決心很大，效率很高。毋庸置疑，百日施政蜜月期是時不我待，過一天便少一天，百日後交不出功課的話，便會令新一屆政府的管治威信大打折扣了。基於此，李家超組建了忠誠可靠的問責官員團隊，便需要執行得力的秘書長級官僚團隊密切配合，才可事半功倍。一如內地成功管治的寶貴經驗：政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。

這次秘書長級調動令人可喜之處，不是人們早已聽厭聽煩的委靡不振之音，而是雄壯有力、衝鋒陷陣、步伐一致、戮力承擔之進行曲。當中顯著的關鍵調，是有能者居之，有德者任之，有經得起考驗又證明是勇於擔當者破格提升之，前廣播處長李百全被擢升為保安局常任秘書長便是標誌。

高官調升進行曲，一掃昔日官場十八般惡習：阿諛奉承、唯唯諾諾、察言觀色、投其所好、見高就拜、見低就踩、官官相衞、標榜中立、熱衷西方、善辨風聲、投機弄權、見難即避、見險必閃、見責便卸、凡黃則寬、凡藍必緊、口是心非、庇奸護惡。回歸20多年，香港政府的廣播電台竟墮落為反華反共反中反政府的「講錯」電台，陰陽怪氣、含沙射影，實現沒有英國人的親英美洗腦港人的敵台，豈不怪哉？是何之故？舊官僚文化作祟是也。徐「大炮」、曾「人大」在天有靈的話，定必歡呼今日之港官必須要以習近平「4點希望」自省。