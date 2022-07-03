國家主席習近平嘅重要講話，有一點十分明顯，就係高度形容「一國兩制」冇得頂，根本毋須改變，香港回歸25年，恰巧係「五十年不變」嘅中途站，究竟25年後即2047年後香港嘅前途會如何？

呢，有早知，冇乞兒。原本大家都估估吓，依家習主席畀到信心大家，佢以堅定語氣指示：「一國兩制」是經過實踐反覆檢驗了的，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益……這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！老朽第一時間稱善，「馬照跑、舞照跳」，個心當堂定一定。講真，以老朽之衰年，能夠賭多幾年馬，喺舞池笑唱《舊歡如夢》，心滿意足喇！人生苦短，活在當下最實際。

有統計指習近平嘅重要講話，共20次提到「一國兩制」，包括談到「一國兩制」嘅最高原則：維護國家主權、安全、發展利益。而在這前提下，香港、澳門可保持原有資本主義制度長期不變，享有高度自治權。其中「高度自治」一詞，亦在演說中出現7次。當然，要「高度自治」，前提係「不能亂」！

香港爛攤子實在太多，睇吓習近平列下長長嘅「功課清單」，又「4個必須」，又「4點希望」，可想而知。正如本報「正論」拆局，執政者必須要有不畏艱辛、迎難而上、大刀闊斧的改革與決心。換句話說，未來25年何去何從，現在來到了最關鍵時刻，新政府的表現將直接影響「一國兩制」的成敗和特區的盛衰，任重而道遠，絕對不容有失。

晚清中興大臣曾國藩說過：總須腳踏實地，克勤小物，乃可日起而有功。「克勤小物」就是不要以為凡事都要大處着眼，小處着手何嘗不是看家護身。為政，切忌吹水，勿以善小而不為！民生無小事。