25是一個甚麼概念？香港回歸祖國25年，《基本法》所寫的五十年不變，行程剛好過半；從社會學的角度，25年差不多就是一代人的跨度；對個人來說，一般的工作生涯也就50餘年，25年就是進入職業生涯的下半場。以前我不明白當年為甚麼鄧小平提出五十年不變之約，但經歷過20多年的發展，他老人家的理想藍圖也就漸漸實踐了，我也明白50年意義所在，它不是一個限期，更是一個目標。

某些香港人有一種想法，以為五十年不變的承諾，只是當年為了留住資本和人才，是權宜之計，是時間換取空間的策略；當年更有人認為，50年後的中國，遲早也會蛻變成資本主義社會。這種資本主義優越論，令不少港人始終看不透世界大勢、看不通國家發展的大格局，這種思維令香港迷失了25年，今日的我們必須奮起直追。

筆者認為，中央深謀遠慮，一直將香港放在中華民族偉大復興的宏大藍圖之中，是配合國家和香港利益和發展需要的時間表。上世紀80年代，鄧小平提到「三步走」策略，第一步是80年代基本解決溫飽問題，第二步是90年代末生活達到基本小康水平，第三步就是在21世紀中達到中等發達國家發展水平。在第一和第二步中，實現了香港順利回歸，洗脫百年國恥。而回歸後的香港，就是實現第三步的一個環節，五十年不變，即2047年的21世紀中葉，實現建成中等發達國家的水平，套在新時代的論述，就是在建國百年時，實現社會主義現代化強國的目標。

國家的發展是量變到質變的過程，從2000年到2021年，中國經濟規模增長10倍，達17.7萬億美元，國家已完成全面建設小康社會的目標；在經濟、科技、軍事和外交上，中美之間的競爭可謂亦步亦趨，逐漸打破冷戰後美國為主導的單極世界秩序、盎格魯撒克遜人自工業革命以來的世界領導地位。因此，以美國為首的西方國家，無所不用其極地對我們國家實施打壓，動員潛伏多年的內外反華勢力，引發2019年的修例風波，對香港造成回歸後最大的社會動盪。

習近平主席形容，香港歷經風雨後已經浴火重生。過去香港一直是發揮重要橋樑和窗口作用，但在機遇與挑戰並存的新時代下，我們不能再吃老本，也要破除短視的利益固化藩籬，才能增強發展動能，融入國家發展戰略，令香港出現有力的新增長點，特別是創新科技、文化藝術等新興產業。政府亦要全面提升治理水平，協助廣大青年解決學業、就業、創業、置業的實際困難，讓年輕人見到出路和希望，激發出創造力和正能量，社會就能穩定和諧，一國兩制就有生命力。

習主席強調「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持！」筆者寄語年輕人，將個人的發展結合香港的需要和國家的戰略，善用香港在一國兩制下的獨特地位和優勢，路一定愈走愈寬闊。