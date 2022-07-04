世界視線：低估戰況變炮灰　烏軍傭兵悔當初

僱傭兵的身影活躍於俄烏戰場上，近期不但是戰事焦點，更吸引全球關注。隨着戰況化被動為主動，俄軍首次公布烏軍外國僱傭兵的死傷數字，並公開投降僱傭兵的自白懺悔片段，讓他們供述戰場殘酷實況及反擊西方傳媒宣傳，並讓頭腦發熱的外國人打消赴烏克蘭作戰念頭。

僱傭兵主要分為兩類，包括直接作戰，以及協助訓練烏軍、操作及修理軍援武器的專家。根據俄羅斯國防部數據，僱傭兵總數近7,000人，戰死及離開逾半。從損失數字來看，僱傭兵顯然低估戰場的殘酷，有別於伊拉克及阿富汗的反叛亂作戰，俄烏戰爭規模及強度截然不同。俄軍使用高精度武器連番打擊目標，導致僱傭兵在前線及後方均死傷慘重，幸存者則嚇破膽打道回府。

在西方主流傳媒描述中，所有僱傭兵均是退伍軍人並自願赴烏參戰。惟有迹象表明部分人可能是現役軍人，俄軍近日在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的地下掩體中，發現疑似火化設施及大量碳化人骨，並找到一張殘缺美國身份證及槍枝殘骸。烏軍屍體則由屍袋包裹，放進冷藏櫃中。部分屍體匆匆火化相信是防止身份外洩，當中是否藏有甚麼秘密呢？

目前為止，兩名英國人及一名摩洛哥人因曾替烏軍效力，被俄軍俘虜後交由親俄政權判處死刑。此外，兩名美國退伍軍人加入烏軍僱傭兵後，在一場遭遇戰向俄軍投降。其中一名美國人疑似是陸軍化學兵出身，曾在伊拉克服役且槍法了得，赴烏原因值得深究。值得留意的是，俄方指控美烏展開生化武器研究。雖然美國矢口否認，但時間推移證據不斷浮現，美方需明確交代，否則恐怕無法挽回形象。

兩名美籍僱傭兵將成為俄方的籌碼，用作與美國交涉博弈，甚至掌握主動權。假如俄軍俘虜更多外國僱傭兵，將成為反擊西方有力武器。西方利用輿論、網絡及訊息等優勢，把俄方塑造為惡棍，但對於烏軍虐俘及以平民為人盾等行為不聞不問，任何不利烏方的消息均歸類為假新聞。為了扭轉外交及輿論的不利地位，俄方不斷公布審問烏軍及僱傭兵俘虜片段，把西方極力掩飾的戰爭一面公諸於世。