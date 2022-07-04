功夫茶：推動環保靠決心　加強宣導再講金

環境保護係地球上每個人嘅共同責任，每一個人都應該出一分力！雖則話責任非常重大，但做起嚟都並唔係乜嘢難事，好似話無人嘅地方記得熄燈，減少使用塑膠物品咁。講起塑膠物品，大家肯定第一時間諗起膠袋；畢竟膠袋實在太常見，用途又多。之但係連小學生都識，使用膠袋查實好唔環保；有見及此，港府早喺2009年已經推出膠袋徵費計劃，除咗部分因食物衞生理由可獲豁免之外，每個膠袋徵收唔少於5毛。殊不知，計劃推行咗超過10年，成效並唔好，結果港府經檢討之後，決定將由5毛調高至1蚊！之不過，好多環保組織都質疑加價之後嘅成效！

呢嗱！有環保組織喺6月21至27日期間，展開咗一項關於膠袋徵費嘅調查，結果發現高達75%嘅受訪者，都贊成膠袋徵費應增加至2蚊以上，其中更有41%受訪者認為，應該增加至5蚊以上！除此以外，呢項調查亦發現，有44%受訪者喺過去1個月到超市消費嘅時候，曾經1至4次由收銀處或者自助收銀機拿取膠袋，主要原因包括冇自備購物袋、購物量比預期多，又或者店員主動提供。環保組織仲到超市實地考察，期間發現有職員喺自助收銀機附近，主動派發膠袋畀已經付款嘅顧客，組織認為嗰啲超市職員有濫派膠袋之嫌添！

眾所周知，推行膠袋徵費嘅原意，係鼓勵市民減少使用膠袋，自備環保購物袋。俗語都有話︰「人為財死，鳥為食亡！」當膠袋不再免費，唔少市民抱住「慳得1蚊得1蚊」嘅心態，的確寧願自備購物袋。雖則話5毛對於好多人嚟講，都唔算多，有啲人直頭跌咗都唔執；但小數怕長計，每日5毛錢，積少成多就好乸脷；更何況，即將仲要加到1蚊，相信市民冇乜必要都唔會買膠袋！假如港府聽取環保組織意見，進一步將徵費提升至2蚊或者更多，相信有啲市民直頭會隨身攜帶環保袋，以備不時之需！

想像總係美好嘅，現實發展有冇咁理想，其實講唔定！講到底，對於市民而言，膠袋徵費查實係一種權衡取捨，並唔係出於環保意識。兩者最大嘅分別在於，前者相當被動，提高徵費之後少咗人用膠袋，係因為成本太高，但買得起嘅市民依然會繼續使用，而且隨着通脹，使用膠袋嘅人又會增加。若然市民出於環保意識，就算店員遞埋嚟，又點會拎呢。

由此可見，雖然提高膠袋徵費或多或少都會有啲成效，但並不能一勞永逸咁解決問題；近幾年之所以漸漸多咗人用膠袋，咪就係因為香港出現「加風」、咩都加，5毛錢漸漸不被當成一回事。港府要是決心推動環保，首要工作應該係同環團合作，進一步提高市民環保意識；以宣傳為主，再適當地「加辣」徵費，咪可以相得益彰！