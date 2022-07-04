正論：特區淒迷風雨飄　未來棟樑也動搖

颱風「暹芭」來襲，7月1日首次掛八號風球，風雨飄搖，市民別有滋味在心頭。特區剛慶祝成立25周年，以一個城市來說，25歲是十分年輕，理應朝氣蓬勃，無奈眼前的香港卻是暮氣沉沉，多年來政府帶頭歎慢板，拖累特區沉淪百廢待興，連青年人也不思進取，高呼「躺平」，如果連未來棟樑也放棄，這個城市會有前途嗎？

昨日公布的一個「青年對香港未來的願景」研究報告，近半受訪青年對香港未來發展表示悲觀，約兩成人欲於10年後移民。他們最期望新一屆政府為他們解決住房問題、聆聽青年聲音及修補關係，當中逾六成希望新政府盡快處理房屋短缺問題。青年人也明白自己角色，接近六成認為香港未來的建設與自己息息相關，較多人選擇參與教育及人才培育、醫療及公共衞生等範疇來貢獻社會。

從2014年佔中到2019年黑暴，青年都被利用成為動搖香港危害國家的工具，除了因為年少無知，易受唆擺，背後成因也反映出下一代對社會有強烈不滿 ，只是怒火用錯誤方式表達。歸納起來，年輕人最不滿物價樓價飛升，買樓成為奢望，要做一世無殼蝸牛，缺乏機會向上流。早前有調查指52%受訪者表示青年人在社會向上流動的機會不足，未來10年只會更差。現在年輕一族瀰漫一片「躺平」之風，這不但是用行為反映自己對社會控訴，亦是一種放棄未來的姿態。

青年興，則香港興，剛訪港的國家領導人，發表講話多次指出要關心、關愛青年人，希望香港青年都投身到建設美好香港的行列中來，證明年輕人的重要性。以往政府缺乏完整及實在的青年政策，大部分時間停留於口號，沒有關心及解決年輕人的需要。新一屆特區政府將青年事務提升至政策局層面，是歷屆政府首次，這是一個好開始，但絕對不希望是句號。

做事最忌虎頭蛇尾，也不應該換湯不換藥，過往政府官員如住在深山，表現極度離地，根本不了解青年人需要，現在吃了大虧，痛定思痛，在這新方面着手，改頭換面的民政及青年事務局責無旁貸，希望不會是另一個花瓶，必須做實事，盡快進行各項有利於促進青年投入社會的工作，包括讓青年與政府重建互信和信任、對個人發展前景亦要建立信心，這方面官員便要多點落區，與年輕人親身接觸，直接聆聽他們聲音，以往一些青年組織明顯未能做到溝通的橋樑。

青年人不可怕，放棄年輕人以及未來才是最可怕，青春會犯錯，但也勇於改過，每個青年人肯多行一小步，凝聚力量會變成一大步，整個社會就會受惠，才有發展活力。新一屆政府剛成立，會有一定時間蜜月期，釋出橄欖枝，把握社會在黑暴後喘息的契機，讓青年人連結社會，這才是真正可持續發展。