曾經是香港最大的、最老牌的、佔據議席最多的反中亂港的民主黨，在香港回歸25周年時，其主席羅健熙發表民主黨立場書，標榜該黨如何為「落實民主普選、代議政制和社會發展出力」，哀號現在「政治形勢困難險峻」，有不少黨友和「其他爭取民主的人士」被監禁、還押，組織解散或停運；哀號「我們心痛、勞累，會有無力感」，聲稱「初心不變」，還假惺惺的說「我們仍然相信『一國兩制，港人治港，高度自治』是最切合香港實際的安排」。

兜了幾圈兒後，「立場書」又拋出了民主黨近期最熱衷鼓吹的「修補撕裂」論，企圖堅持原先所為又能在中央撥亂反正形勢下蒙混過關，逃避追責。「立場書」說，「一國兩制」的成功，需要中央政府、特區政府、香港市民間的互信。這幾年的社會撕裂非常嚴重，撕裂不修補、傷口不愈合，香港就只能一直負傷前行、拖慢步伐云云。「立場書」還開出條件：修補撕裂的第一步，應從掌權者踏出，並釋放政治犯。

從這份「立場書」可見，民主黨對回歸以來，他們從事的逢中必反、為反而反的反中亂港活動，對他們充當外國代理人顛覆「一國兩制」的活動，完全當沒事發生，完全不覺得自己有甚麼問題，還把自己打扮成「受害者」，對中央和港府的止暴制亂、《港區國安法》的實施反攻倒算；把暴亂分子、把干犯國安法的刑事犯罪分子美化成「政治犯」。

不錯，香港社會需要修補撕裂，但現在不是時候，條件遠遠不夠。對於香港回歸以來，反對派包括民主黨起了極大作用的反中亂港行徑造成的動亂，造成的反修例暴亂、港版顏色革命險些成功，現在香港最必須要做的，是撥亂反正、除惡務盡。只有剷除了這些破壞力量、撕裂力量，社會才能由亂而治，才為修補奠定基礎。這包括，像民主黨之類的政團組織，必須反省過往的罪咎，痛改前非，洗心革面，和昨日之我徹底切割，這才是他們希望修補必須踏出的第一步。