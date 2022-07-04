香港特區政府最大毛病是「議而不決，決而不行」，當年中央耳提面命要求改善，奈何港產官僚當成耳邊風，這些年不但沒有改善，官僚陋習反而愈來愈嚴重。有鑑於此，國家領導人對新一屆政府提出四點希望，包括提高治理水平、增強發展動能、切實排解民生憂難及共同維護和諧穩定。排在首位的就是「提高治理水平」，重要性不言而喻。

回歸後無論誰做特首，都離不開「AO治港」，這是條件所限，無可厚非，卻因此產生種種弊端，包括官僚主義、程序掛帥、因循守舊、不思進取。事無大小都要走冗長繁瑣的程序，以致拖拖拉拉，得過且過，近年甚至發展到「推出一項，跪低一項」。許多深層次矛盾尾大不掉，固然有各種原因，而「AO治港」導致的官僚陋習絕對是主要原因之一。

就以房屋問題來說，港府總是強調找不到土地，其實本港只有約四分之一土地被開發，住宅用地更是僅佔整體土地7%，可見房屋問題的根源在人不在地，港府始終不願跳出條條框框，簡化土地規劃和審批程序，又怎麼可能解決房屋問題？經濟問題也是如此，面對經濟結構單調、產業空洞化的困境，港府一味空喊口號，甚麼發展數碼港、中藥港、六大產業、做大做闊、創科中心、智慧城市等等，吹得天花亂墜，可惜坐而論道，至今一事無成。

有人說，AO治港只會以行政程序為本，任何政策只有口號沒有深度。這種說法也許以偏概全，但也不是沒有道理，AO治港確實存在許多問題，除了能力方面的問題，還有政治方面的問題。由於回歸後沒「去殖民化」，公務員隊伍泥沙俱下，身在漢營心在曹的大有人在，他們或陽奉陰違，或明頂暗抗，施政不亂才怪。尤其是黑暴和疫情期間，有些公務員索性撕掉政治中立的假面具，公然站出來反政府，令人瞠目結舌，這種事在回歸前是完全無法想像的。

事實證明，AO治港與愛國者治港根本是兩回事，這也正是導致「一國兩制」走樣變形、「港人治港」變質變味的主要原因。當然，不是說AO中沒有愛國愛港人士，而是說樹大有枯枝，只要當中少數人刻意搗亂，就足以令港府施政寸步難行。所以，港府要提高治理水平，首先必須清理殘渣餘孽，這樣才能真正落實愛國者治港，也才有可能實現良治善政。