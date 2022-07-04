香港以「國際文明大都會」自居，事實是否如此呢？從豬肉商販一而再將鮮豬殼隨意亂丟地上，食環署視而不見，已可知香港一點也不文明，一點也不國際。

8號風球高懸期間，有市民向本報投訴，指新蒲崗彩虹道一間肉店外，有大量新鮮豬殼堆在店外無人理會，疑因「放風假」致店舖無人接收豬殼，引來蒼蠅亂舞，更恐招來「群鼠噬豬殼」。經本報跟進事件後，涉事店舖火速接收豬殼，惟豬殼被隨地放置已有一段時間，若照常出售絕對不合衞生。唔踢唔郁的食環署終於有反應，前日派員巡視，但仍堅稱沒有見到豬殼亂丟的情況。直到本報圖文並茂大篇幅報道，可能迫於輿論壓力，昨日再派員到店巡視及清洗街道，並發出告票。每次皆後知後覺，擺明又是做騷。

香港號稱國際文明大都會，但我們何曾見過西方城市會這樣處理出售給人們吃的豬肉？歐洲、澳洲等地，對屠宰及販售豬牛羊更有嚴格規定，既要確保過程衞生，又要顧及對動物人道，一定不會如香港「烏厘單刀」。須知道，有關情況絕非偶然為之，而是一次又一次被傳媒揭發或市民投訴，秀茂坪街市和黃大仙大成街街市「群鼠噬豬殼」最是驚嚇和經典。負責監管和執法的食環署，如果真的有做好份工，豈會讓這樣丟架的事情不絕上演？署方為何就是不肯嚴正執法和提升業界的衞生要求？只要罰到商販驚，罰到他們不敢再犯，香港又何至於淪為與第三世界無異的「國際城市」？

豬殼亂丟、鼠患嚴重只是冰山一角，香港連大街大巷都隨處可見垃圾堆積，污水橫流；三無大廈髒亂如垃圾崗；濕街市永遠濕漉漉，數十年如一日。食環署必須知恥近乎勇，否則香港所有架都被這個廢衙門丟清光。