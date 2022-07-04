俄羅斯可能用上了「放血戰略」，北大西洋公約組織可要當心。

兩大高手作殊死決戰，鬥到後頭，四掌相交，各自催動內力，試圖將對方擊倒。若然其中一方，在比併內力之前，用劍在對手身上劃下幾道口子，哪怕每次只是輕輕一割，整場對戰的結局，或許已經底定。因為鬥到酣處，身上有傷的一位，血液就會從傷口汩汩流出，逐漸支撐不來，最後只能癱軟在地，俯首認輸，這就叫放血戰略。

俄烏戰爭爆發之後，俄羅斯不獨是在對付烏克蘭，也是在對付整個北約組織，所用的方法，正是替北約放血。西方民主陣營素來莫財，如今卻要不斷建軍經武，與俄國抗衡，這便是北約流血的第一個傷口。

俄烏兩地都盛產糧食，如今戰火隆隆，出口受阻，北約的民眾率先受累，很多人都在餓肚子，這是第二個傷口。美歐多國為抵制俄羅斯，因而限制從莫斯科入口石油和天然氣，克里姆林宮非但不以為忤，反倒樂見其成，主動關掉部分輸送管道，使歐洲多國陷入能源危機，這是第三個傷口。

莫斯科一不缺糧，二不缺電，國內失業率剛創下多年來的新低點，俄羅斯總統普京的民意支持度，更高達九成。這場內力比併，克宮幾乎是立於不敗之地，最低限度，他們相信自己不會比敵人更先倒下。

北約的鮮血正噴薄而出，俄羅斯久戰之下，也是力竭筋疲，唯獨中國可翹起二郎腿，作壁上觀。北京老早有自己的軍事發展藍圖，西方防衞預算不停加碼，咱們卻未必要賠賭。如今只消閒下心來，坐觀兩雄相鬥，不管哪一方能夠笑到最後，我方都會是最大的贏家。