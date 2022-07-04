美國哈佛大學美國政治研究中心與哈里斯民調機構日前進行民調，發現逾七成受訪者不希望總統拜登競選連任，比起6月上旬另一民調指有六成四受訪者反對拜登2024年參選總統，比率又再上升，值得留意的是，該民調還發現有五成半人反對前總統特朗普捲土重來角逐總統寶座。美國人對兩老的厭惡程度人所共見，只有這兩名老頭視若無睹。

受訪者厭棄拜登，所提原因包括認為拜登差勁、年紀太大，以及覺得是時候作出改變，這些批評套用到特朗普身上一樣合用，甚至拿來評論年逾八旬的眾議院議長佩洛西，乃至一眾老朽政客，例如參議院共和黨領袖麥康奈爾，及其參議院內對手民主黨領袖舒默，亦是不少美國人的心聲。

特朗普早前發表演說，形容美國「是一個正在衰退的國家」，並以「美國正經歷高通脹、美軍撤出阿富汗、允許伊朗建設核武、讓中國利用從美方取得的資金擴軍、容許俄羅斯入侵烏克蘭」等事項來攻擊拜登，但特氏知其然卻不知其所以然，與其說拜登就任僅約一年半便能如此多工處理，倒不如認真面對美國本身積弊已久的問題——在兩黨政治互相攻訐外復加老人盤據要位的風氣。

老人政治向來被批評會令權力與資源長期集中在某個世代、某個階級手中，這將令階級差異、世代對立問題愈發嚴重。事實上，當美國人看着佩洛西炒股發大財，就連《富爸爸‧窮爸爸》作者羅伯特清崎也忍不住要「抽水」指從政可致富，當有投資識見之人也如此忿忿不平，美國政壇「老海鮮」之令人反感，已可想見。

美國的衰退並非拜登一人之力便能炮製而成，它是集合特朗普、佩洛西等政壇老油條長年累月合力共建，到了今天才逐漸成形的一道美麗風景線。