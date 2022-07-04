國家領導人出席慶祝香港回歸25周年暨第六屆特區政府就職典禮，並發表重要講話，同時提出「四個必須」和「四點希望」，既有高瞻遠矚的指導作用，也有溫暖人心的關懷祝福，給予了港人莫大的支持和鼓舞。未來5年是香港從「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時期，新政府和香港各界必須全力以赴推動社會變革，解決香港的深層次矛盾和問題，實現良政善治，真正做到「民有所呼，我有所應」。

領導人提出「四點希望」，為特區政府的未來施政指明了方向，包括提高治理水平、增強發展動能、切實排解民生憂難及共同維護和諧穩定。他特別提到當前香港最大的民心就是盼望生活變得更好，並直接點出房屋、創業、教育、安老和青年等問題，非常具體和實際，直擊港人民生痛點，道出了市民的心聲，亦為港府的工作定下願景與目標。

香港房屋問題時刻牽動中央的心，正如領導人所講，香港市民是盼望房子住得更寬敞一些。筆者去年成立「告別劏房行動」和提出一系列倡議，正是希望可以推動政府改善基層市民的居住環境。政府改組後的房屋局，以及發展局可謂任重道遠，必須拿出更大的魄力和決心，分秒必爭，提升效率，展現破解房屋土地問題的新氣象。

筆者希望，當局簡化土地發展程序，建屋「提速、提效、提量」，最重要是以「告別劏房」為目標，制訂減少劏房數目的時間表和路線圖；同時大刀闊斧，短中長期增加土地房屋供應，追回落後，兌現公屋3年上樓承諾，讓市民實質感受到居住環境的改善。相信在中央的關懷和支持下，新特首李家超帶領新班子和社會各界迎難而上，香港定會實現新飛躍，發展成果將更多和更公平惠及全港市民。