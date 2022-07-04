成語「浴火重生」成為習主席甫下高鐵便以此相贈香港，含意多厚重多沉痛，你感悟到嗎？「浴火重生」出自詩人郭沫若的長篇詩作《鳳凰涅槃》，指鳳凰經過500年在烈火中焚身後於死灰中重生的煎熬和痛苦考驗，獲得新世代再生。親身經歷過世紀黑色暴亂、捱過世紀疫災的港人，經過烈火生死的洗禮，感觸至深，用廣東話去講：「燒過都無剩！你話慘唔慘？」

浴火暴力威嚇。205間中資銀行被砸256次、82個政府建築物被砸106次、270個交通設施被砸511次、740組交通燈被毀、1,463個安全島和87個交通標誌被毀、55公里長欄杆被拆、2.2萬平方米行人路磚被作武器、1,281個垃圾桶和118個環保收集箱被作路障。機場被癱瘓、吐露港公路被截斷、紅隧堵塞半個月、港鐵機鐵被阻被砸被焚不計其數。美國眾議院議長佩洛西幸災樂禍，嘲笑香港有「一道美麗的風景線」。浴火恐怖迫害。262間親中商店或食肆被「裝修」336次、94個愛國愛港議員辦事處被「裝修」106次。莊嚴的立法會大樓、中央駐港聯絡辦公室、愛國工會的會所和服務機構被圍攻擲物塗污，甚至縱火搗毀破壞，恐怖情況不下於1956年的九龍暴亂事件。

浴火奪權顛覆。逼區選立選如期舉行、議員被刺、警員被斬、市民被打、警署被焚、警察宿舍被砸、眾多執法警員和敢言的議員官員及正義市民被起底恐嚇。警方破獲儲藏大量爆炸品、槍械子彈等大規模殺傷性武器嚴重案件20多宗，足以證明這是一場如假包換的外國和境外內敵對勢力勾結炮製的城市暴動顏色革命，目標奪取管治權。

國家主席語重心長，寄語港人「不要好了瘡疤忘了痛」，要牢牢記住「浴火重生」4個字！