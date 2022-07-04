國家領導人在其講話中充分關注香港嘅民生，提出很多「功課」要新一屆政府去完成，其中他特別關心關愛青年人，希望香港青年都投身到建設美好香港的行列中，用火熱的青春寫精彩的人生。事實上，說到關心年輕人，毛澤東老早就指出：你們青年人朝氣蓬勃，正在興旺時期，好像早晨八九點鐘的太陽。希望寄託在你們身上。

領導人在講話中強調，要特別關心關愛年輕人，他指，青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。領導人認為要引導青少年深刻認識國家和世界發展大勢，增加民族自豪感和主人翁意識。要幫助廣大青年解決學業、就業、創業、置業面臨的實際困難，為他們成長成才創更多機會。

好明顯，回歸以來，香港教育由幼稚園到大專都不堪一提，尤其係深刻認識國家上，可以說完全失敗。毛澤東曾經說，一張白紙，沒有負擔，好寫最新最美的文字，好畫最新最美的畫圖。然而，2019年一場黑暴，香港滿目瘡痍，學校更是重災區。各位，當年中學生拉人鏈叫口號，黃歌響遍校園；稚嫩嘅學生穿上黑衣蒙着面，拉弓搭箭，讓汽油彈亂飛，與警方激戰！至於有黃師喺測卷、平日功課和教學時灌輸仇中仇警反政府思想，把歪曲嘅中國歷史教予學生等更不勝枚舉。黑暴一年多以來，被警方拘捕嘅不足18歲未成年人已近2,000人，最小的只有11歲，其中學生佔比例高達四成。

今屆教育局局長蔡若蓮可謂肩負重要使命，上手留下嘅山芋確實特別燙熱！梁啟超《少年中國說》提出拋棄保守嘅中國，創造一個少年中國，振興我中華。今領導人提出更廣闊嘅視野，如何幫青少年成長成才，愛國愛港，在在考驗新政府的魄力！