處理青年問題，歷屆特區政府都一律視為「重中之重」的施政任務，但政策投入愈多，政策成效卻愈低，青年更一度淪為政治棋子式的「動亂之源」。隨着新一屆特區政府換屆就職並開展工作，標示止暴制亂的任務圓滿「收官」，邁進開創新局面、實現新飛躍的關鍵期，當前的任務是做好穩大局開好局、青年興香港興的工作，肩承「民有所呼、我有所應」的擔當，提高管治水平、增強社會發展的正動能。

颱風襲臨、疫情未息，國家領導人仍不惜調動行程、奔波港深，堅持來港視察、為新特首和問責團隊監誓，以及發表重要講話，反映中央對香港的重視和肯定，但亦反映特區「不能亂亦亂不起」的嚴峻形勢，亟待有務實可行、目標明確的政策措施，以便在一國兩制的機制下，保持和提升現有的獨特地位和優勢。

《港區國安法》和三次選舉，成功斬斷「反中亂港」的「黑手」，今年「七一」更是「示威清零」，反映亂後再出發的良政善治新時代經已到臨。怎能保持穩定不再亂？

首要是恢復穩定。其中，在對內方面，明確指出一國兩制是好制度，無任何理由改變，從根本上消除「有心人」對「五十年不變」的煽惑空間，讓市場穩定、市民安心。但單憑重要講話是不足夠，政府和相關團體人士必須開展系統性的宣傳，主動探索和「掃除」誤解和誤導。

社會穩先要民心安，因此便提出四個必須和四點希望，指導和闡明中央治港路線和治港政策，並以希望為名表達中央的管治要求，最令人關注的是「切實排解民生憂難」，再直接點出四個急需解決的深層次矛盾，內容清晰、責任明確，難以卸責，展現新時代的問責模式，將可提升管治質素，應對公眾訴求。如何論績獎懲、杜絕胡混卸責？有待觀察。

對外方面，大國博弈和意識形態角力的氛圍，以及國際「主流價值」和話語被西方國家壟斷，不少香港青少年更被「意識騎劫」，這亦成為「佔中」、「黑暴」等事件的其中主要原因。要培育青少年，要強化他們的國民和身份認同，應做好公民教育，關注未成年人士的價值觀，並對涉及的訊息觀念來源，加強篩查和跟進。

年輕一族既是微妙的「動亂源」，香港要維穩求發展，青年工作永遠是重要的第一步，若要實現青年興香港興，口號或「示範單位」式做法是不成的，必須具備看得見的目標、行動和成效，一切都可計數，亦可事後追蹤和問責，應怎做？就是對新一屆政府的「考牌」。當然，最具吸引力的還是為他們提供新出路，政府重視他們的參與和意見，亦可協助他們融入大灣區建設。此外，政府應組織傑出港人，為他們提供「師兄式」的朋輩指導。