世界視線：新戰機失諸交臂　土耳其硬食一記

土耳其在馬德里北約峰會最後一刻轉軚，開綠燈讓瑞典及芬蘭加入北約。表面看來是瑞芬在反恐及武器出口上讓步，但打破僵局的關鍵是美國以出售F16戰機為誘餌。當事件告一段落之際，世仇希臘正式向美國提出要求，採購20架F35隱形戰機，猶如一盆冷水淋向土耳其。土耳其總統埃爾多安驚悉上當後氣急敗壞，但承諾已無法收回。

土希兩國雖同為北約成員國，但雙方關係緊張，在塞浦路斯、愛琴海劃界及難民問題上屢生衝突。希臘擺脫經濟危機後，向法國購買24架疾風式戰機，並訂購3艘護衞艦及保留增購一艘權利。希臘現役154架F16戰機中，32架較舊型號將退役，其餘122架升級為F16V。但希臘的胃口遠不止於此，不排除增購20架F35，以40架F35編成兩個中隊。

相反，土耳其一意孤行購買俄羅斯S400防空系統後受到美國制裁，禁售F35及F16，無法如希臘般大手筆購買武器。雖然，土耳其有270架F16，數量遠多於希臘。但是，F16是第4代戰機，而F35屬於第5代，兩者性能不可同日而語。假如土耳其遲於希臘獲得第5代戰機，空中力量無可避免受到影響，一旦爆發衝突容易處於下風。而且，土耳其積極介入區域衝突，頻繁出兵打擊敍利亞及伊拉克邊境的庫爾德人，擁有第5代戰機可事半功倍。

在美國眼中，土耳其利用自身戰略地位優勢，在美俄兩隻雞蛋上跳舞。華府對反覆無常的安卡拉仍有猜忌，但北約擴張須徵得對方同意，因此批准出售F16戰機。嘗到甜頭的土耳其從而讓步，掃除北約邀請瑞典及芬蘭加入的最後障礙。美國只是滿足土耳其最低要求，轉頭便傳出希臘求購F35的消息，大有把土耳其囊中物轉售之勢。難怪埃爾多安隨即揚言，國會仍可阻撓瑞芬加入北約。

美國在北約擴張一事上機關算盡，先以F16誘餌令土耳其改變立場。事後在希臘與土耳其製造更多矛盾，處處牽制後者，趁機壓制對方氣燄。F16軍售案仍有暗湧，須經美國國會同意，假如最終軍售觸礁，相信土耳其不會輕易就範，好戲在後頭。