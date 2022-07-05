正論：勞工保障未到位　最是無奈打工仔

7月1日有不少慶祝活動，但對於一群飲食業從業員來說，有汗出，無糧出，當日可是笑不出，連鎖食肆母公司亞太餐飲突然倒閉，負責人失蹤，疑拖欠薪金，受影響超過100人。

飲食業職工總會昨日舉行員工追討大會，表示收到求助後已聯絡勞工處及積金局跟進，涉及金額最少500萬元，最棘手就是該集團負責人不知所終，難以追究，公司可能資不抵債，有沒有足夠現金出糧也成問題，一般情況下最後都是倚賴破產欠薪保障基金才可能補償員工，然而公司仍未進行清盤程序，按程序申索或申請破欠基金，追討的路預計很漫長。

雖然上月中通過根據調高「破產欠薪保障基金」各項特惠款項的上限，包括欠薪由3.6萬元升至8萬元，遲了20年才提高「遲到好過冇到」，正如新任特首經常強調的「以結果為目標」，能夠幫助打工仔便是好事，可是整個制度未有大改革，申請及審批時間過長，審計署早前都就此批評，有個案曾申請後等了14個月才索回款項，前陣子有一所律師行被律師會接管後，員工取得款項都等了超過8個月。政府雖然承諾8星期內可以批出款項，但計算日期並非由僱主破產開始計算，而是處理完程序，更何況該集團還未清盤。有議員直言「半年收錢是奇迹」。基層員工手停口停，大人可以捱飢，小朋友可受不了肚餓，破欠遠水不能救近火。

勞工處雖然表示關注欠薪事件，指出公司解僱員工後，需7天內發薪及解僱賠償，若限期內未有出糧，勞工處會檢控公司，但需員工提供資料跟進，同時提供協助員工填表，然而填表以後還有大量手續，僱主若未有能力承擔僱員薪酬，如果肯主動簽署俗稱「衰仔紙」的無力支薪聲明書，可以減省員工申請破欠基金的時間，但該集團負責人失蹤，相信是緣木求魚，員工看來需要申請法律援助，以便強制公司清盤，但程序上需要差不多半年。

另外，亦有員工投訴僱主欠供強積金達一年，質疑積金局為何遲遲未查問跟進。強積金美其名是退休保障，但制度上種種問題，令到實際保障大為削弱，最為人詬病是對沖制度，歷屆港府只說不做，林鄭月娥在差不多任期滿才趕及取消對沖，但新方案要等到2025年才實行，而且初期都是政府補貼，羊毛出自羊身上，以打工仔血汗錢付給打工仔。

勞工及福利局前局長羅致光未能過渡到新政府，一定程度上反映其表現不獲認同。上屆政府說在勞工權益方面交出亮麗成績表，亞太餐飲事件正摑他們一巴。新上任政府團隊，一方面接收前朝遺下的爛攤，固然要大費周章，但同一時間，有危才有機，若果能做到改革勞工保障制度，包括簡化破欠申請，更有效幫助受僱基層，市民眼睛是雪亮的，即使買不起樓安居，也希望能有保障地樂業。