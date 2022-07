功夫茶：碩鼠橫行好擾民　行動多多卻無能

每逢夏季,天氣燠熱、潮濕又多雨,香江又進入鼠患高峰;碩鼠大如貓,18區每一區都係老鼠嘅樂園!鼠出沒注意,連公立醫院都曾現鼠蹤,狂呼我愛做阿姐,做咗阿姐,冇雨都有人擔遮,仲有人幫我沖熱咖啡!

各位,香港老鼠身價高,你唔係唔知啩!目前食環署滅鼠成本高逾一皮嘢一隻,仲有啊,香港老鼠之所以又肥又大,冇嘢㗎,豬殼周街有,冰鮮雞求其店裏擺,咁你話喇,喺香江做老鼠,食無憂,快活過神仙,好應該隨「幻彩詠香江」賀回歸25年特別版,唱首「我的驕傲」吐心聲:see me fly I'm proud to fly up high;不因氣壓搖擺,只因有你擁戴!阿哥,剛下台嗰位「陳姑娘」,仲喺最後的網誌回顧前塵往事,死撐政府一直重視防治蟲鼠工作喎!唉!真係講出嚟人唔笑狗都吠!

嗱!食環署早前喺全港各區進行今年首輪嘅目標小區滅鼠行動。為期8周嘅行動,喺鼠患地點加強滅鼠工作,如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤周邊地方等。當局指分別喺11,019和34,948個地點放置毒餌及捕鼠器、填堵547個鼠洞。咁大陣仗,冇理由周身郁,扮忙碌啩?幾萬個地點放置毒餌及捕鼠器,一處捉一隻或毒死一隻老鼠,冇四萬隻都二萬啦!

點知一場大龍鳳,收集到1,060隻死鼠及捕獲1,024隻咁大把,加埋兩千隻出頭,真係乞嗤啦!嗰頭群鼠飲飽食醉,來個「天地陰陽交歡大樂賦」,天啊!一隻懷孕嘅老鼠一年之內可以生產成千隻嘅後代!唔好忘記,老鼠全年均可繁殖,每年生產5至8胎,每胎可以生產5至14隻幼鼠!依家當局仲好意思話收集及捕獲老鼠總數較上輪行動多10.8%!功夫茶諗起早前申訴專員公署力斥食環署以每半年一個周期進行鼠患指數調查,容易出現數據滯後,無法反映實況,喂,所謂「行動多10.8%」,顯然反映唔到鼠患實況喇!仲有吖,有冇正確使用毒餌呢?是否有喺包裝袋打上用作散發香味嘅小孔啊?

今年首輪嘅目標小區滅鼠行動已經喺上月下旬結束。食環署滅鼠無能,不但冇靜雞雞,認低威,仲好意思出嚟狂搶咪廢噏認醒,話喺各區針對性地進行防治鼠患工作,又吹噓甚麼試行加強版嘅目標小區滅鼠行動,擴大滅鼠範圍,以涵蓋更多公眾街市和市政大廈、小販市場、鄰近食肆嘅後巷等鼠患黑點云云!又加強巡查街市、小販和熟食市場等,加強執法,又警告又票控!之不過,正如有論者指出,每次都係傳媒揭發,市民投訴,署方才不情不願事後做騷!講真,特區已進入新篇章,前朝積弊如胡混度日要徹底剷除,捉鬼靠畫符,鬼怕你至奇!治鼠一味行動多,似做騷,鼠唔橫行至怪!