香港實施「一國兩制」、五十年不變的下半場已經開始。國家領導人在香港回歸25周年的綱領性講話，第6屆香港特區政府管治班子上崗，敲響了開場鑼鼓，這場鑼鼓和25年前香港回歸時的有很大不同。

當年那場鑼鼓是在熱烈慶祝香港回歸，一洗中華民族百年之恥，信心百倍的向全世界宣告香港實施「一國兩制」具偉大深遠意義，一定成功；是在信心百倍的宣告香港回歸有更加輝煌燦爛的前景，「香港明天會更好」！25年後的慶回歸開場鑼鼓，是習近平的綱領性、指導性，講話全方位的、相當具體的為香港「一國兩制」的貫徹落實，指明了方向和路徑、指明了要注意哪些問題，解決哪些問題，講明了要堅持甚麼，反對甚麼，講明了甚麼是香港的良政善治。這篇綱領性、指導性的講話要管下半場、要管今後25年乃至更長時間。

25年前香港回歸時，「一國兩制」的實踐還是一張白紙，所有的事情還在摸着石頭過河，中央那時不可能對如何貫徹落實提出指導性的具體主張，中央只能最原則性的提出「一國兩制，港人治港，高度自治」和香江府衙要按照香港《基本法》辦事，具體怎麼辦能辦得對、怎麼辦是辦得不對，這要由「港人治港」、香江府衙自己看着辦。

中央這樣做，一是充分相信港人最了解香港的事情，能把香港的事情辦好。二是中央對把握香港大局和「一國兩制」充分自信，對可能發生的問題和鬥爭既保持警惕且盡量以包容的態度面對。然而，樹欲靜而風不止，香港的歷史和現實，「一國兩制」的寬鬆，英美西方勢力要利用香港達到他們的戰略目的，政治經濟利益最大化，注定了香港回歸20多年中會發生愈演愈烈的反中亂港事情，發生動亂、暴亂。

中央也在「一國兩制」的實踐中發現問題，撥亂反正，總結經驗，糾偏糾錯，為「一國兩制」下半場指明了實踐和發展方針，實現了重要的轉折。