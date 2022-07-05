美國操控下的北約將中國崛起視為「系統性威脅」，不僅充滿冷戰思維和意識形態偏見，而且暴露其唯恐天下不亂的險惡用心。中國既沒有輸出自己的意識形態，也無意將本身制度強加於別國，更沒有對外軍事擴張的野心，如何威脅北約？相反，美國利用北約搞亂歐洲，又想照辦煮碗打造「亞太版北約」，把禍亂引向亞洲，這才是對地區乃至世界和平的最大威脅。然而，亞洲畢竟不是歐洲，到底有多少國家願意充當美國遏華棋子，實在令人懷疑，所謂的「亞太版北約」不過只是自娛自樂罷了。

日本和澳洲作為美國附庸，充當反華爛頭蟀不足為奇；南韓軍事和外交都受制於美國，為其搖旗吶喊也可以理解。但除此之外，絕大多數亞洲國家都有自己的考量，既不願選邊站隊，更不願與強鄰中國為敵。即使是和中國存在領土糾紛及瑜亮情結的印度，也不可能對美國言聽計從。最明顯的例子是，在俄烏衝突中，印度不但沒有跟隨美西方制裁俄羅斯，反而乘機大量進口俄羅斯能源，說明印度堅持獨立自主的外交政策，以本身利益為依歸，不會輕易受人擺布。

正如新加坡學者馬凱碩指出，亞洲戰略博弈不在於軍事而在於經濟。中國與亞洲國家經貿關係日益緊密，大多數國家高度依賴中國市場。反觀美國根本無法為亞洲國家提供太多經濟實惠，費盡心思拼湊「印太經濟框架」，卻不願承諾開放美國市場，可見老美自私自利，一切都是為了維護本身霸權。亞洲各國豈會那麼傻選邊站隊，選美國而背棄中國，到底有何好處？

最重要的是，美國和歐洲有共同的文化背景和價值觀，所以北約可以在歐洲運作。但亞洲各國的文化背景和價值觀南轅北轍，美國企圖在亞洲複製北約，注定無法得逞。何況時移勢易，隨着美國綜合實力每況愈下，如今已不具備當年推行「馬歇爾計劃」的財力和物力。從五眼聯盟到澳英美聯盟，再到四邊機制和亞太版北約，美國搞這麼多小圈子，恰恰暴露其外強中乾的本質。如果對本身實力有信心，何必害怕中國崛起？如果不是心虛膽怯，何必到處拉幫結派？

老實說，美國單獨對付中俄任何一國也佔不了甚麼便宜，更別說要同時挑戰中俄兩國。所以，不管西方政客和媒體如何大吹大擂，亞太版北約終究是空中樓閣。