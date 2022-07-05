繼本報揭發新蒲崗彩虹道一間鮮肉店門外堆放大量鮮豬殼任由風吹雨打、蒼蠅亂舞後，電視台亦報道沙田大圍道一帶食肆，竟在污水橫流、老鼠出沒、遍地垃圾的後巷堆放食材和煮食，最驚嚇一幕是有食肆將大量鮮魚置於地上，再「利用」冷氣機滴水解凍，惡心之至。惟不管是本報報道，抑或是電視台踢爆；也不管是圖文並茂，抑或是有片有真相，食環署一律回覆經巡查後沒有發現相關情況，你說吹脹不吹脹？

對於本報的報道，食環署聲稱派員到該地點進行調查，「未發現有人將豬殼放置地上」，但會嚴肅跟進事件及展開調查。結果同樣回覆，又見於該署回應電視台的查詢，這顯然是「萬能KEY」，不見到就不存在，署方既無失職，又不用做工作，一舉兩得，怪不得食環官僚個個樂於扮盲。問題是，本報報道固然有圖有真相，同時亦有市民投訴；而電視台更是連續多日在後巷拍下實況，食環署人員只消行入後巷肯定會見到有關情況。署方一次又一次視而不見，若果不是尸位素餐、胡混度日，就是同有關店舖私相授受，否則根本解釋不了。正如本欄昨日所說，香港自詡國際文明大都會，但衞生情況差強人意，不僅毫不文明、毫不國際，甚至比第三世界好不了多少。今時今日人們衞生意識早就提高，尤其疫情下更是講究，食環署若真的關顧市民健康，根本不可能容許上述問題長期存在，這擺明就是怠政失職。

可以看到，本港新冠疫情死病纍纍，死亡率冠絕全球；大鼠戊肝個案全球最多，香港更是首發之地。更不必說，各種疑難雜症輪番登場，禽流感、沙士、豬流感不一而足，反映的是食環署由回歸至今一直冇做好份工。特區已進入新篇章，食環署何時才肯瞓醒？