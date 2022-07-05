一位有「歌神」之稱的樂壇天王，近日觸犯了是非星，他覺得是無妄之災，深感不忿，故發文連篇累牘地解釋自己的政治立場，告訴你，他絕對承認自己是中國人，更承認在國家改革開放中蒙受了大利益，他素來愛國愛港，將來也願意老死於香港云云。在慶回歸的大好日子，歌神竟然要發出賭誓式的宣言，這究竟是怎麼一回事？

原來歌神在日前拍攝了一段短片，抒發回歸的感受，該片傳到內地，卻招來不少網民吐槽，其罪狀有二：第一，片中沒有感激祖國，強調自己是中國人的身份；第二，歌神在片末高呼「香港加油」的口號。

喊「香港加油」也算犯忌？對，部分網民認為，在2019年反修例動亂期間，這句口號是示威者常用的，內中含有反抗中央之意，如今歌神重用，似有為黑暴分子助威之嫌。

批評者或許是太多心了，正如歌神在貼文中回應說，在內地常聽到人們高呼「北京加油、武漢加油、上海加油」，緣何偏偏是喊「香港加油」的人，就要倒楣？歌神所說的，不無道理，而且容我補充一句，當日黑暴常掛口邊的，是「香港人加油」，跟歌神的口號相差一字。這一字之不同，反中亂港者乃有深意存焉，內地網民對此不甚了了，或許當真是錯怪了歌神。

不少內地人和香港人，愛國之心並無二致，但表達的方式往往不同，香港人較為內斂，甚至可以說是較害羞，很多人即使衷心在感謝國家、讚美領導人，但嘴上也甚少說出來，這是文化因素與成長背景不同所致。沒有宣之於口的事，不代表香港人不是這般想；相反，不少香港人口中常講的事，你卻別以為他們心中一定是作如是想。