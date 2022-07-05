黃人圈子近日又爆新一波批鬥潮，今次不幸中槍的是一名女歌手，事緣她7•1當日在社交平台上載歌頌中華的新歌，結果惹來始終意難平的黃絲黑暴瘋狂噬咬，有報稱男歌迷以長文鞭撻，直指有人信了「財神」，性情大變，一批已流亡的黃人KOL及自稱粉絲者亦一擁而上百犬吠聲，真的好生熱鬧。

歌是否動聽見仁見智，但流亡KOL不以歌論歌，而是以政治立場去評論藝人，情況就好比以是否歌精舞勁來評價從政者，可謂無稽至極，而拾男粉「牙石」，直指有人信了邪教，故由黃變藍則極為武斷。是否邪教與有否騙財之嫌，並不是自掩一目來看天下的黃絲黑暴說了算，黃人憑甚麼認為不與他們同一路的，就是撞邪、失去理性？試問世上還有人比眼見黑暴向異見者淋潑易燃液再點火燒，但仍堅持「核爆都唔割」，更加鬼上身的嗎？

月前有黃作家截圖指黃人堆中有人將「天佑義民」寫成「天佑二汶」，「義民」之說反映了黃人既一廂情願又選擇性失明。歌頌中華有甚麼不當之處？黃絲黑暴的契哥、美國前總統特朗普的外孫女說得一口比黃絲黑暴更標準的普通話，並穿上中式服裝唱歌賀年，黃絲對凡歌頌中華的作品，總是條件反射地斥為太愛賺取人民幣，問題是，麻省理工學院榮休教授杭士基闡述「美國是國際頭號恐怖主義國家」的著作，難道有將遠東地區「請求美軍登陸」的無知傻孩子列為目標受眾？除非撞邪，否則誰會得閒對牛彈琴？

倘有看過男粉七、八千字的原文，不難發現有人在聲討之餘，聲稱曾獲女歌手邀到府上把酒言歡。在這個連縱暴黃絲也極少招呼黑暴到家中作客的「時伐」，有人對這等「招郎入舍」三人行的描述照單全收，你說誰的頭腦會更易被邪教盯上呢？