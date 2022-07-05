在這兩天，香港接連痛失兩位與大家一起成長的藝文界人物，令人惋惜。羅啟銳先生的《歲月神偷》豐富了我們對上一代人勤奮、堅毅不拔的認知。倪匡先生的小說，更是陪伴許多市民成長。筆者當年赴海外唸書，行李就放了衛斯理的原振俠系列小說和金庸小說。羅啟銳的電影世界對本地電影影響深遠，他亦以這作品揚威柏林影展，取得新生代單元水晶熊獎，屬於香港重要的文化傳承一部分。

先談羅啟銳導演，筆者對《玻璃之城》、《歲月神偷》這兩套電影印象最深。還記得2010年，看完《歲月神偷》，令在外國生活多年的筆者及不少人士，透過電影重新認識及了解香港這個家的本地文化。後者細膩描寫典型小家庭，為應付生活奔波勞碌，但自得其樂，這正是許多家庭的寫照。《玻璃之城》則讓人發現香港原來有這麼多的好地方。兩電影加深了本人對這個生於斯、長於斯地方的情感。其後，在成功活化保育永利街一帶方面，是羅先生的電影喚起的集體回憶，起了催化作用。電影文化的功能不但豐富了大家精神文明，也有教化社會、影響社會功能，喚起大家對所在地方的身份認同。

倪匡先生的離世，同樣令人惋惜。原振俠系列、《藍血人》等，都是大家耳熟能詳的作品。香港藝文界一向有不少人才，無論是過去或現在都不時大放異彩，孕育了一個又一個香港故事。

期待新的文化體育及旅遊局在政策上，作更好的規劃，配以具體措施，全力投入更多資源、營造氛圍，培育新一代的藝文界人才，重振我們的電影行業，支持香港的文壇作品，注重各項文化事業的發展及藝術文化方面人才的培訓，把香港的藝術文化成就傳承下去，續寫新的篇章。