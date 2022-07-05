民主黨、公民黨等政黨政團，認識愛國者治港了嗎？今後往何處去？習主席就愛國者治港的世界通行政治法則，發表了置之古今中外無人敢挑戰反駁的精闢而準確的論述，是繼1984年鄧小平說：「必須由以愛國者為主體的港人來治理香港。」的進一步提煉和高度概括。

習主席總結性提出「一國兩制」要行穩致遠，有「四個必須」，第3個必須是這樣說的：「必須落實愛國者治港。政權必須掌握在愛國者手中，這是世界通行的政治法則，世界上沒有一個國家、一個地區的人民，會允許不愛國甚至賣國、叛國的勢力和人物掌握政權。把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中，這是保證香港長治久安的必然要求，任何時候都不能動搖。守護管治權，就是守護香港繁榮穩定、守護700多萬香港居民的切身利益。」這段話多麼堅決透徹，有心從政的人清楚了嗎？

就在港人歡慶回歸時候，英國首相和加拿大外長，以及美國歐盟等不甘寂寞大放厥詞，攻擊國安法和新選制的實施破壞香港民主及《中英聯合聲明》云云，就是不敢挑戰這個「世界通行的政治法則」。其實，這些西方國家或政治及軍事集團皆絕對雙重標準，對其國家安全嚴密保衞，絕不允許叛國者賣國賊干政。

民主黨元老劉慧卿和民主黨主席羅健熙，在接受媒體有關對講話的反應訪問時，也不敢公然反對或質疑上述對愛國者治港的論述，劉慧卿只重複過往的老話，說甚麼會堅持非暴力爭取手段。其實何必這樣扭扭擰擰呢？倘若民主黨、公民黨等要繼續其政途，就必須與「不愛國甚至賣國、叛國的勢力」劃清界線，洗心革面，做愛國的政黨。難道這些政黨可抗拒或違反「世界通行的政治法則」嗎？