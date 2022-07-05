風雨圍城，老朽不禁輕吟：西風一夜催人老，凋盡朱顏白盡頭！瞬眼間，國家領導人相隔5年再度來港，其重要講話對新一屆特區政府提供咗重要指導方向，尤其當前香港正處於「由亂到治」走向「由治及興」嘅新階段！

呢，講到「興」，梗係要關注時下青少年，年輕人一向被視為社會嘅未來，國家嘅棟樑，一如領導人指出，青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來。旨哉斯言！梁啟超的《少年中國說》，把少年人和老年人作了對比，把少年人捧上天，把老年人調侃到一文不值，譬如說：老年人如夕照，少年人如朝陽；老年人如瘠牛，少年人如乳虎；老年人如僧，少年人如俠等等。其實，少年人又好，老年人又好，都不能不自強不息。每個階段的人生，都應散發不同嘅正能量。

上世紀七、八十年代，老朽眼見年輕人多努力向上，而社會風氣淳樸，老朽福建同鄉有唔少子弟入讀港大、中大，佢哋畢業前一年，已經有大公司通過大學向畢業生招手，老朽隔籬屋之大學生，已經提早做定兩套西裝，準備去大公司見工，威到呢！而如今，據云大學生未畢業，已急不及待去申請公屋！乜時代變得咁快？乜香港社會真係冇咗向上流機會畀到年輕人？搞到佢哋意志咁消沉？

有調查發現，近半青年對香港未來發展感到悲觀，近兩成人更打算10年內移民。之不過，如果以咁消沉嘅面貌，移民去邊一樣唔夠人揮！香港嘅教育千瘡百孔，真係好失敗，每年投放逾千億元，可惜教出這麼多「懷憂喪志」嘅年輕人？黑暴一役，更凸顯教育政策長期出咗問題，年輕人完全不珍惜入讀大學嘅機會，情願佔中瞓金鐘也不肯去圖書館做學問，你話再唔對症下藥，香港有乜嘢未來？