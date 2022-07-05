上回提到，俄烏戰爭已明顯進入第二階段。由於烏克蘭總統澤連斯基未有把握好第一階段末段時的優勢，趁機迫使俄羅斯總統普京坐上談判桌，結果俄方坐穩陣腳後，改以「穩紮穩打」方式逐步推進，使得澤氏再度陷入被動局面。事實上，俄軍繼上周攻佔北頓涅茨克市後，前日又攻佔利西昌斯克市，盧甘斯克州的全面淪陷，意味着俄軍已奪回戰場上的主動權。不但如此，俄羅斯在經濟上也開始反擊歐美，逐步國有化外資企業在俄的資產；由此推斷，歐美企圖透過經濟打垮俄羅斯的意圖幾近破產。西方下一步該如何把俄羅斯逼上談判桌？似乎只能從中國着手。

在俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭後，中國一直保持中立，既沒有明顯手段幫助俄羅斯逃避西方的制裁，也沒有聲援烏克蘭。中國外交部的說法是︰「中方始終從烏克蘭問題的歷史經緯和是非曲直出發，獨立自主作出判斷。始終站在和平一邊，站在公道一邊。」眾所周知，中國和俄烏關係一直不俗，想不到俄烏兄弟反目，中國遠離戰場，手心手背也是肉，自然不願意被牽扯入去。然而，歐美又豈會輕易罷手，尤其美國一直視中國為「眼中釘」，不願看到中國左右逢源，自會想方設法逼中國「歸邊」，圖令中國公開支援俄羅斯，歐美便大條道理孤立中國。

近期最顯著的例子，當數剛在落幕的北約峰會中，點名中國和俄羅斯為安全威脅和挑戰。須知道，北約絕大多數國家都位於大西洋周邊，與中國相距十萬八千里，中國又如何威脅北約呢？答案顯而易見，縱然沒有任何證據，北約早已把俄羅斯經濟未有因制裁而崩潰，歸咎於中國暗中支援。更有甚者，以美國為首的北約早已咬定俄羅斯即使攻佔整個烏克蘭，也無力繼續西擴；因此，隔了整個大西洋的美國，從未把目光從亞太地區移開。

至於歐洲之所以願意伴隨美國起舞，不斷搞「小動作」，不斷向中國施壓，當然是不欲看到中國置身事外。且不說美國，歐洲為了支援烏克蘭，參與制裁俄羅斯，實是「傷敵一千，自損八百」的舉動。不論戰爭最終勝敗，歐洲與俄羅斯必然會筋竭力疲；倘若中國一直置身事外，屆時大有可能乘勢而起。歐洲政客的想法大概是，假如能迫使中國作出行動，倘若是「倒戈」不再支援俄羅斯，自然最好；退一萬步而言，即使中國公開與俄羅斯結盟，甚至在亞太地區發動戰爭，歐美也有攻擊中國的理由。簡而言之，歐洲絕不希望中國處於和平發展的狀態。

話說回來，隨着俄軍攻勢不斷加強，留給歐美脅迫中國的時間不多了；可想而知，歐美下一步定必加大力度，安插更多「莫須有」罪名給中國，迫使中國讓步，或在俄烏戰爭上表態。不過，倘若歐美政客能反省其身，便會發現，推動和平的關鍵不在於中國，而是他們能否摒除這種過時的冷戰思維。