功夫茶：施政要有大藍圖　提高罰則難治本

香港，除咗老鼠多，就係野豬亦唔少！嗱！好幾個街市出現過「群鼠噬豬殼」圖！而去年深夜香港仔驚見逾30隻野豬聚集「夜宴開餐」圖。各位，野豬出沒鬧市已非新聞，佢哋誤闖亂撞，失足墮坡、被困鐵欄空隙、墮渠被困甚至失救墮斃亦時有所聞！事實上，郊野樹林因大量開發，野豬唔夠嘢食，先會跑出鬧市四圍貢；此外，亦因為有唔少市民出於愛心，不時餵飼佢哋，搞到野豬出沒注意！

野豬擾民、甚且咬人傷人嘅新聞不絕如縷。漁護署冇晒計，去年11月暫停推行近4年嘅「捕捉及避孕/搬遷先導計劃」，並展開誘捕及人道毀滅野豬措施，之不過，引嚟唔少批評，皆因「野豬的命也是命」，所謂「人道毀滅」，其實一啲都唔人道，因為野豬死前都要經過一番掙扎！大地有愛，人間有情——教人情何以堪？漁護署因而被愛護動物人士冠以「漁虐署」，可見誘捕殺野豬並不得民心！

嗱！依家新政府要樹新風，上場第一擊乃係進一步擴大措施應對野豬滋擾，提出將野生動物禁餵區擴展至全港，非法餵飼最高可罰款10萬元及判囚一年。環境及生態局向立法會提交文件表示，野豬餵飼活動係近年野豬滋擾問題成因，為提升公眾意識並增加阻嚇力，當局認為有必要修例以加強打擊餵飼活動，並集中資源喺受野豬滋擾最嚴重嘅地點及鄰近範圍進行執法工作。

消息一出，引起各界極大回響，香港野豬關注組幹事表示聊勝於無，短期內確會起一定阻嚇性，但如果當局冇足夠人手巡視各餵飼黑點，再高嘅罰款都只係「無牙老虎」。其實，諗深一層，濫殺野豬，對餵飼野豬者施重典，前者惹來不人道之爭議，後者針對市民「好心做壞事」，有道是民知所止，則不犯。依家因「愛心」而被重罰，內心未必悅服也。功夫茶深感政府要改革前朝積弊，單靠提高罰則，小修小補，都係治標不治本。呢嗱！一個有為嘅政府，成事要高瞻遠矚，施政要有藍圖，要對症下藥，從根源治理，才能一勞永逸，且得到市民認同。

講開又講，本報大早曾獻「官辦貓狗善終園」，一條龍提供其生養死葬；今控制野豬，照辦煮碗，將之絕育並圈養，香港反正大把荒地僻島，有何難哉？前朝唔知本報藍圖係寶，唔少議員及有識之士都讚好！前朝仁義不施，徒招惡名！若早聽東方言，不因循苟且蹉跎歲月，何需今日又要提高罰則於民？講到尾，官辦之動物善終園先係長遠解決問題之道，治本之方，今屆政府勿再失諸交臂！由此引伸到其他房屋、安老、扶貧、教育等政策亦然，藍圖在手，淡淡定，有錢剩，一切好話事！