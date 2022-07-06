正論：順哥情必失嫂意　降加幅平衡人心

醜婦終須見家翁。林鄭將公務員加薪推給今屆政府決定，當知這是燙手山芋。公務員事務局局長楊何蓓茵昨日公布，行政長官會同行政會議通過公務員加薪方案，高、中、低層劃一加幅2.5%，明顯經過多方面考慮。特別是本港經濟極不明朗，內地公務員更爆發減薪潮，今次加幅可算是平衡各方利弊後的較好決定。

早前發表的公務員薪酬趨勢調查結果顯示，今年高層公務員薪酬趨勢淨指標是加薪百分之7.26、中層公務員百分之4.55、低層公務員為百分之2.04，不僅肥上瘦下，在失業率高企、破產清盤潮如巨浪淹至之際，公務員加薪直情跑贏通脹幾條街，與民情完全脫節，食相太難看。果不其然，林鄭迫於民情洶湧，明言公務員加薪爭議太大，一手將燙手山芋丟給今屆。今次公布的加薪幅度，基層公務員加幅比預期略高，中高層則不如預期加得離譜，總算平衡了公務員士氣與輿情觀感，既不至於飛擒大咬，又不至於一毛不拔。

有關決定並不容易。好景的時候，政府美其名曰鼓勵公務員士氣，一般都會對公務員薪酬趨勢調查結果照單全收，在這樣的背景下，公務員期望如期大幅加薪，不難理解。何況李家超新官上場，必須得到公務員乖乖配合，施政才能事半功倍，如果李家超一心只為討好公務員而大幅加薪，肯定比現在大幅降低加幅的決定來得容易。

惟今時不同往日。疫情一爆兩年半，尤以第5波對本港經濟打擊深入骨髓，失業率去年攀升至百分之7.2，今年也超過百分之5；申請臨時失業援助金的申請宗數高達47萬；今年4月個人破產呈請高達930宗，按年上升45.31%，按月暴升6.15倍，創2020年5月後新高；強制清盤呈請68宗，按年增一倍，按月更勁升8.71倍，數字回到2020年5月水平。最近又有連鎖餐飲集團突然倒閉，拖欠員工強積金。種種事例說明，香港經濟陰晴不定，仍未有完全復甦迹象，一旦大手筆讓公務員加薪自肥，激發的民怨必然巨大。

事實上，公務員一直享有「鐵飯碗」，沒有失業裁員之憂，今次只不過人工加幅不如預期，並非完全沒有增長，已比許多打工仔好得多。更須指出，港府考慮公務員加薪的同時，不可能不兼顧內地感受。要知道，內地受疫情影響，多地均出現公務員減薪潮，包括上海、廣東、江蘇、浙江等地，除了公務員工資下調多達三至四成，各地亦陸續取消各類自設的獎勵性補貼。香港雖然實施「一國兩制」，毋須跟從內地做法，但大家同在一國之下，內地公務員大面積減薪，特區公務員則大面積加薪，觀感肯定不好。新政府平衡各方因素而作出今次決定，可謂在情理之內。

姑勿論如何，特區已進入新一頁，有人甚至形容為二次回歸。問責高官又好，公務員團隊也罷，除了向錢看，更必須有服務社會、服務市民的自覺和初心，決不能再如前朝舊人一般，將自己當成普通打工仔、將服務政府當成打份工，否則，好應該轉投私人市場搵真銀去。