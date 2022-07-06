世界視線：槍械暴力無了期　美警重裝平民驚

槍械暴力除了導致美國大量槍擊案發生，亦反映在警員過度使用武力一事上。俄亥俄州阿克倫市警員近日追捕一名手無寸鐵的黑人男子時，連開多槍擊斃對方。事件觸發民眾示威，抗議警方基於種族主義的謀殺行為，令警暴再次成為焦點，問題的根源其實與警察軍事化息息相關。

事發時，8名警員於7秒內連轟超過90槍，平均每人開了10槍以上。25歲死者沃克的遺體遍布60多個彈孔，猶如蜂窩般慘不忍睹。一般人中兩、三槍便倒地失去活動能力，但案中警員殺紅了眼，仍朝沃克瘋狂射擊，甚至在他死後鎖上手銬，彷彿雙方有血海深仇。警方事後為了證明開槍合法，稱在沃克的座駕內發現手槍及彈匣，並找到一枚與手槍相同口徑的彈殼。即使警方展示更多合法開槍證據，亦掩蓋不了暴力執法及草菅人命的事實。

慘劇背後與美國警察軍事化有莫大關係，上世紀60至70年代為了鎮壓騷亂及打擊毒品犯罪，作為執法機關的警察在思維及模式上模仿軍隊，使用閃光彈、狙擊槍及衝鋒槍等軍用裝備，並以進攻風格執法。911恐襲發生後，模糊了執法機關、情報機關及軍事組織的界限，警察獲得更多資源及權力，加劇軍事化傾向。時任總統奧巴馬於2015年曾限制警方取得軍用裝備，但被繼任人特朗普取消。國防部後勤局數據顯示，軍方其後向全國警察額外提供10億美元剩餘裝備。

而且，不少美軍退役後成為警察，令警察軍事化難以扭轉，衍生出多個問題。每年死於警察槍下超過1,000人，反映警方濫用武力及槍械；黑人被擊斃的概率是白人3倍，且大多是窮人，加劇種族對立。警察軍事化的最大影響莫過於加深警民矛盾，報假案伏擊警員近年時有發生。

槍械管制鬧得沸沸揚揚之際，突然再有警員槍殺黑人事件，恐怕會引起民間對警察改革的關注。雖然總統拜登已簽署行政命令，推動警務改革，但事隔僅一個月便發生警員擊斃黑人事件，反映出警方對少數族裔的暴力執法文化根深柢固。假如無法從警方內部作出根本改變，再多的行政命令亦徒具空文。