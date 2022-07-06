頓巴斯地區的戰爭，烏克蘭軍敗走。俄軍乘勝追擊，顯然即使北約不斷供應武器物資，烏軍主力已潰，靠新入伍的不可能借助先進武器來抵抗。沒有原來的主力，包括強蠻的新納粹主義分子，怎樣可以堅持戰爭呢？若無外國介入，今後幾個星期應會是俄軍長驅直進。俄軍進展步伐決定於總統普京的政治計算和北約、歐美各方的談判。除非北約要出兵，或成功誘使俄羅斯開闢烏克蘭以外的第二戰場，否則的話，俄羅斯已取得戰場主動。

美國與北約的選擇，除迫使烏克蘭談判讓步之外，便是用各種手段把戰事延長下去。不求勝，只求拖延。在戰場上雙方力量已懸殊，不容易阻止俄羅斯的全面取勝。北約在東歐、北歐布防，阻嚇不了俄羅斯，只是藉機擴大在俄境的軍事壓力，鞏固東歐、北歐和中歐的控制，對烏克蘭局勢作用不大。直接的效果是再度劃分歐洲，重建冷戰時的對峙。美國、北約贏的是把東歐、北歐納入北約。可是對俄羅斯不可勝，烏克蘭多會納入被俄羅斯控制，反而加強了俄羅斯對北約、美國對抗的能力與決心，情況勝於烏克蘭戰爭之前。

烏克蘭戰爭的另一面，是美歐對俄羅斯的制裁和俄國的反制。俄羅斯受制裁，對外貿易和經濟受困，國內經濟收縮，通脹不低，失業率亦高，但總體形勢沒有出現崩潰，國內豐厚資源足以維持供應，閉關自守亦可渡過難關，且還可有一定的出口和外貿順差。以俄羅斯的政策與資源條件，應可堅持頗長時間。

相對地，美國、歐盟面對通脹失控威脅，原來的結構矛盾惡化，歐盟更有嚴重的能源危機。歐元為配合美國而大幅貶值，經濟不景，外貿轉劣，德國出現罕見的外貿逆差，能源危機更不僅打擊整體經濟民生，對個別歐盟優勢產業更可能造成不可恢復的破壞。加上追隨美國制裁排斥中國，經濟是雪上加霜。特別是南歐各國，疫後未復原的經濟一挫再挫，法國疫情又起，歐盟正處於風雨飄搖中。

西方的民主政治容易導致社會反抗與動亂。歐盟相比俄羅斯，後者在經濟政治上應可更能堅持。歐盟在夏天之後，能否熬過冬天，大成疑問。天然氣求救於卡塔爾不成，恢復燃煤核能亦有限制，可卻會引致環保政治的撕裂，政治更形不穩。

把烏克蘭戰事拖下去，必然拖垮歐盟，也就拖垮美國的反俄、反中聯盟。