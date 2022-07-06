英國首相約翰遜在香港回歸25周年之際聲稱，英國不會放棄香港，英方在25年前曾經向香港和港人作出承諾，英方將會信守承諾，也會盡力讓中國履行承諾。

約翰遜這番自以為很有分量、很「把炮」的話，聽在世人耳裏，聽在港英餘孽、「黃絲」和反對派殘渣耳裏，恐怕已輕飄飄也，以英國的衰微破敗，誰還會相信英倫真有這個能力？約翰遜同時表示，北京未能遵循《中英聯合聲明》、未能尊重「一國兩制」安排的承諾，威脅到香港人的權利與自由，以及香港的持續進步和繁榮。

那麼約翰遜之流，在他們心中，甚麼樣的香港狀況才是遵守了「一國兩制」，才是「香港人的權利與自由」得以彰顯了呢？很簡單，那就是香港回歸之後，他們培養的反對派和代理人可以肆無忌憚的反中亂港，肆無忌憚的顛覆「一國兩制」，肆無忌憚的把香港的「高度自治」弄成「完全自治」，肆無忌憚的奪權變天，把英國人請回來或肆無忌憚的推動「港獨」——讓英美西方勢力在香港弄個類似「滿洲國」的東西。

在約翰遜之流看來，只有這樣才不是「威脅到香港人的權利與自由，以及香港的持續進步和繁榮」，為此，他們支持香港的代理人、賣國者、叛國者發起了「顏色革命」、發起了連串動亂和暴亂。然而，《港區國安法》利劍揮出，黑暴平息，反中亂港勢力土崩瓦解，約翰遜之流的圖謀破滅，他們氣急敗壞，死雞撐飯蓋。不過，事到如今，他們的香港奴才也不會再相信他們，只能苦笑慘笑。

在當今世界舞台上，明明已經不行，還要打腫臉充胖子，到處放狂話掩飾無能的無恥政客，烏克蘭總統澤連斯基排第一，約翰遜排第二。「大英帝國」的首相，墮落到和澤連斯基這樣的滑稽戲演員同台表演，兩人勾肩搭背，可笑程度相彷彿，也算是當今世界十分可觀的一幕，這兩個人都快要結束政治生命了，臨走前還要給國家丟臉。