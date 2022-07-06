中國三大航空公司日前一口氣向歐洲空巴公司訂購292架民航客機，涉款370多億美元，成為空巴有史以來最大訂單，不可不謂大手筆。尤其是全球航空業遭受新冠疫情重創之下，來自中國的巨額訂單無疑為空巴公司帶來及時雨。不過，有人歡喜有人愁，對於無緣問津這張巨額訂單，美國波音公司顯然很失望，甚至有點酸溜溜，抱怨「地緣政治分歧」限制美國飛機的出口，表示將會敦促中美兩國進行對話。

毫無疑問，中國企業之所以選空巴棄波音，除了有商業和質量方面的考慮，確實也有「地緣政治分歧」的因素，而造成這種分歧的恰恰是美國。這些年華府經常以政治干預經貿，動不動就揮舞制裁大棒，而且不斷威脅對華全面「脫鈎」，在這種情況下，中國企業當然要考慮跟美國企業進行大筆交易的政治風險。美方可以隨便打壓中國企業，為何中方就不能有選擇的權利？波音與其抱怨「地緣政治分歧」損害該公司業務，不如促請華府政客們停止各種政治操弄。

事實證明，以政治干預經貿，必然是損人不利己。波音公司去年曾做過市場評估，預料未來20年中國需要8,700架新飛機，總價值達1.5萬億美元，以及相當於1.8萬億美元的機隊商業服務。面對這個大蛋糕，波音當然不想放棄，但中國企業是否選擇波音，則是另一回事。美方不斷惡意打壓，中方沒有理由以德報怨，畢竟世界上並非只有波音一家飛機製造商，說不定若干年後中國也能擁有自己製造的民航機。正如晶片一樣，美國「卡脖子」，等於激勵中國加快自主研發，終有一天不再需要依靠別人，到時候老美也許才會真正明白何謂搬起石頭砸自己的腳。

有消息指美國即將宣布撤銷部分對華商品的懲罰性關稅，並設立廣泛架構讓進口商申請豁免。這就叫形勢比人強，美國千方百計搞脫鈎，卻始終擺脫不了中國產品，特別是面對逾40年來最惡劣的通脹，華府不得不向現實低頭，撤銷或降低關稅已是唯一選擇。老美總是高估自己，低估別人，當初特朗普發動貿易戰，揚言「美國很容易贏」，如今回過頭來看，簡直是一場國際笑話。

今次波音公司丟失中國企業的巨額訂單，只是一個警號，如果華府繼續進行政治操弄，美國企業必將失去更多，甚至可能永遠失去中國市場。