目前一般公屋申請的輪候時間長達6.1年，上樓難於上青天。特首李家超昨日第一次召開行會，重申對土地問題非常重視，但涉及深層次問題，可能需要長時間解決，冀任內公屋輪候不再延長；又強調自己「務實」、並非「口號式」行政長官，當見到問題就會勇於面對，承諾會努力解決云云。

誠然，前朝積弊太多，房屋問題積重難返，不可能因為特首換了人，所有問題便一掃而空。李家超冀公屋輪候時間不再延長，這固然是基於事實所作的回應，也符合其強調的務實，惟相對於廿多萬公屋輪候大軍和廿多萬劏房戶來說，即使公屋上樓時間不再增加，但6.1年依然是漫長的等待，何況更多個案輪候超過7年、8年依然未能上樓。顯而易見，癥結在於港府太多繁文縟節，層層設限，由生地變熟地動輒10年，建屋過程快極又要兩、三年，結果一條屋邨由規劃到落成是十多年的光景。如此這般，叫人等到頭髮也白了。

由此可見，港府施政要有大藍圖、要換大腦、要從根源入手。建屋曠日持久主因是當中過於冗長的審批程序、毫無效率，這方面絕對要簡化。過去「香港速度」是高效的代名詞，如今卻變成龜行蝸步，取而代之是「中國效率」。正正因為內地真正做到行政主導，簡化程序，基建發展才能一日千里，數億人在短短十年八年間脫貧。香港已經蹉跎太久，即使無法完全複製內地做法，也必須要有新思維，決不能抱殘守缺，死攬過時的框框條條。

當然，特區政府最大的問題是公務員隊伍慣於按本子辦事，部門之間互相推莊，無人勇於擔起責任。李家超政府能否擺脫前朝施政拖拉的困局，端視乎公務員隊伍能否脫胎換骨，否則一切不變，事倍功半。