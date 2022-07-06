近日，一個青年研究中心發表調查報告，指受訪的約一千名香港青年當中，有近半數對前景感到悲觀，約兩成人打算移民。在筆者看來，這個調查結果還算保守，以我接觸的年輕一輩，想移居海外者應不止兩成。在下仍是那句老話，年輕人想往外闖是好事，鐵打的城池，流水的百姓，這沒有甚麼大不了，但是後生一輩作決定之前，應該慎思明辨，有些事情或許是「你睇我好，我睇你好」，你以為外國的月亮一定比這邊圓，那可能是你根本沒有在彼岸觀過月。

我認識的一位年輕人，剛從瑞士回港省親，日前跟筆者飯敍。這孩子在英國唸中學，瑞士唸大學，他出身富裕家庭，在彼岸留學，一個人居於單幢別墅，但身上並無驕矜之氣，跟他一起到便利店吃魚蛋，其中一顆掉在地上，他二話不說，拾起便放入口中，說不想浪費食物。這樣做是否合乎衞生是一回事，但他身為富人的孩子，能如此惜物，卻教我這個窮書生汗顏。筆者心想，訪問他，從他身上了解外國各階層的生活，或許比一般人的觀察更客觀、全面。

瑞士是很多人心目中的夢幻國度，在現實上，也當真是天堂嗎？我問小伙子第一個問題：「若然是富人，你認為選擇居住在瑞士還是香港好？」他笑了笑說：「富人住在甚麼地方都會好，不過，真是要選擇，我會選香港，因為彼邦的生活較乏味。」我再問：「若是窮人，又選擇定居於哪裏較好？」他認真想了好一會兒，然後說：「歐洲的生活成本高，物價很貴，勉強要選，可能還是香港吧。」

如今嚷着要移民的香港青年，部分可能從未踏足西方，對於這類人，讓他們聽聽上述意見也是好事。