美國駐華大使伯恩斯日前在北京出席第10屆世界和平論壇，以俄烏戰事來指摘中國政府散播俄羅斯「謊言」，同場的英國駐華大使吳若蘭加入唱雙簧，批評北京虛偽，未有譴責俄羅斯的軍事行動。外界指這是美國大使罕見的公開責華，然而，這只不過是美英慣常的自說自話而已。

自俄烏戰事開打以來，美國多番炒作中國暗撐俄國，伯恩斯在論壇上大叫：「希望中國外交部發言人停止指控北約挑起這戰爭，這是俄羅斯的宣傳」、「希望中國外交部發言人亦停止說美國生化武器實驗室的謊言，這在烏克蘭根本不存在」，他何不先看看美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比，關於美方會確保烏克蘭在戰場上取得成功，但無意推動俄烏談判的講話，以及烏外長庫萊巴指北約國家因不想與俄國衝突，沒有站到支持烏國的前線，慨嘆短期內也看不到烏國獲准加入北約的希望。

究竟是誰個不斷送上數以億計美元的武器替戰火助燃，誰個不希望戰事改以談判方式解決，誰個把進入北約的大門嚴守得除非摩西再世否則也難望開通，誰個才是真正的虛偽，答案已十分明顯。

俄羅斯總統普京曾指摘北約過去30年在不東擴議題上欺騙、施壓及訛詐俄方，戰車正向俄羅斯邊界靠近。人們不禁要問，華府對中國與南太平洋島國所羅門群島簽署安全協議上綱上線，急急派員親赴所國密斟；俄烏兩國邊界接壤，美國與南太島國則隔着大片海洋，美國是真擔憂還是搞宣傳，希望美國人如伯恩斯之流也能停止雙標。

此外，美國國防部早前才承認過去20年資助46個烏克蘭實驗室；著名醫學期刊《刺針》新冠委員會的主席薩克斯近日聲稱，新冠病毒可能起源於美國實驗室。風物長宜放眼量，再多牢騷也於事無補。