香港單車運動員成績斐然，單車運動日漸普及，加上疫情因素和外賣平台的發展，愈來愈多市民以騎單車作為休閒活動和短途代步。但令人擔心的是，根據運輸署資料，涉及單車的意外自2020年開始急升，由2019年的1,738宗增加至去年的2,994宗，創下20年來的新高，單計去年已造成508人重傷及8人死亡。觸目驚心的數字，除了反映市民單車安全意識不足，更凸顯立法規定佩戴單車頭盔的必要性。

有研究指出，佩戴頭盔能減少頭部受傷機會五成，但現時香港未有強制騎單車人士佩戴頭盔，佩戴者純屬自願，大部分市民因欠缺意識或怕麻煩而沒有使用，以致意外發生後，因為沒有足夠保護而造成不必要的傷亡。筆者作為單車運動愛好者，不時看到騎車人士不戴頭盔、單車與機動車輛爭路、單車徑人滿為患等情況。運輸署數據顯示，在2001年至2021年期間重傷或死亡的騎單車人士當中，高達69%沒有佩戴頭盔。筆者日前約見運輸署官員，促請署方參考不同地區的做法，全面檢視加強單車使用者安全的工作，包括盡快修訂相關法例，規管騎單車人士佩戴頭盔，正如新加坡、瑞士和法國等先進地方，已實施強制佩戴單車頭盔的規定。

署方表示正積極推進有關工作，並將於本月就有關議題到立法會諮詢議員意見。筆者期望署方能聽取各持份者的意見，盡快展開立法程序。

單車頭盔只是起到保護作用，減少意外發生才是最終目標。筆者建議當局持續檢視單車徑和道路的設計，改善道路安全配套設施，例如在單車意外頻生的黑點增加道路安全標誌。此外，運輸署應連同相關部門和持份者，繼續加強單車安全的宣傳和教育活動，提升市民的單車安全意識，減少意外發生。