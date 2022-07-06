末代港督彭定康不愧為政治老狐狸，早在英歐政壇上沒有任何位置，卻不甘寂寞，利用香港回歸四分之一個世紀的大日子撈一把，既刷存在感，也乘機推銷其所謂日記的著作，為其晚年多撈點錢，豈料阿伯賣書愈賣愈輸！

彭定康作為英帝國的執笠港督，自然死不甘心退出殖民地統治的舞台，留戀「日不落國」的帝國橫行輝煌，與他討論愛國者治港的世界通行政治法則，只是「夏蟲語冰」，嘥氣！

彭定康之流當然戀戀不捨英國百多年殖民毒苗的深布廣插，在政界、法律、文化、宗教、教育、社福、醫護、勞工、傳媒，尤其是公務員系統等扶植代理人，遍設冷灶熱灶等諸多看不見的聯繫，卻不敵北京3招法治撒手鐧，即憲法、《基本法》、《港區國安法》，樹倒猢猻散。

曾幾何時，反共勢力高呼「只有六四、沒有七一」，他們把喜慶日子都搞成白事喪日，黑衣滿街，黑橫額滿城，每年元旦、「五一」、「七一」、「十一」都成為全民動員上街反中反共大洗腦日兼黑金眾籌，前年終於到頭了。

曾幾何時，彭定康與境內外敵對勢力食盡北京六四風波之水，駛盡中東、歐洲顏色革命之𢃇，大量培植幾代港人中的外國代理人，前年終隨着現代版漢奸和新生代漢奸垮台入獄或外逃，作鳥獸散。

曾幾何時，維園成為反中亂港勢力長期使用的大舞台，長長的電車路成為反華反共的「顏色革命」不歸路，香港電台、壹傳媒、《蘋果日報》及眾多網媒成為反中亂港的「港獨」喉舌，俱垮了！

北京洞察全局高屋建瓴，力挽狂瀾，愛國者治港綱舉目張，立《港區國安法》保護國安港安，貫徹愛國者治港新選制予選委會和立法會及行政長官選舉，落實公職人員必須宣誓，肥彭早抖吧！