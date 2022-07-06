新一屆政府開局強調各司局長要獨當一面，獨立、高效處理自己政策範疇內的事。政務司副司長卓永興表示，將會以「敢於擔當、敢於攻堅的精神」，與同僚建設香港。特首李家超更強調他不是一個「口號式」嘅行政長官。老朽嘅解讀，就係佢係一個做實事嘅行政長官，不吹水，冇花巧，以結果為目標。

特區新班子要樹新風，施政要貼地，許多時候就係要行多一步。呢，醫務衞生局局長盧寵茂於上任首天發表手記，稱自己曾親身體驗預訂檢疫酒店之苦，明白市民熱切期望中港恢復通關，加上8月4號係七夕，即係農曆七月初七，盼望能夠有更多市民返回內地同家人團聚。他表示，曾經喺內地「驛站」網頁預訂深圳檢疫酒店，但極速爆滿，佢感覺除咗絕望，都係絕望！盧寵茂盼望疫情受控，港深聯手合作讓更多市民返回內地與家人團聚，唔使好似牛郎織女咁要等到七夕鵲橋相會。

幾許歡情與離恨，年年並在此宵中。兩年多新冠疫情，別多歡少奈何天？經盧寵茂一言驚醒，中港多少家庭、情侶、新婚夫婦恐怕更渴望七夕能通關，思君令人老，歲月忽已晚！青春難延，而歲月係神偷，豈會等人？

本港疫情懷疑涉及新變種病毒BA.4或BA.5，專家又話將成本港主流，但因推算第5波疫情已逾400萬人染疫，加上疫苗接種率高產生混合免疫屏障，港人毋須過分擔心，即使出現二次感染也不會大爆發。講真，港人都唔會太關心啲變種病毒變乜鬼咯，只知通關無期，疫下內外交困，飲食業輪住執，老闆走佬，員工悲憤追討欠薪！再唔通關，講乜都係失失慌，害街坊！新班子請以攻堅精神令通關有期，否則東方之珠，你的浪漫風采不會依然！